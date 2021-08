Coronavirus oggi: in Italia 4.200 nuovi casi e 22 morti. Positività al 4%

Veneto, 425 positivi e due morti

Sono 425 i positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore su 13.266 tamponi per un tasso di positività del 3,2%: il totale dei casi da inizio pandemia sale a 442.114. Sono poi due i decessi nello stesso arco temporale per un complessivo di 11.649. Gli attuali positivi sono 13.779. In calo i ricoverati di -2 per 206 in totale: di cui 24 in terapia intensiva (+1) e 182 in area non critica (-3). La quasi totalità dei ricoveri in terapia intensiva, a parte due, sono non vaccinati, mentre in reparto il 66% sono non vaccinati.

In Campania 315 casi e cinque morti

Sono 315 i nuovi positivi al Covid in Campania e il numero ridotto di tamponi eseguito di domenica (solo 6.091 contro gli oltre 15mila di sabato) fa impennare il tasso di incidenza al 5,17%, contro il precedente 2,33. Un peggioramento frequente nel bollettino del lunedì che però stavolta evidenzia anche cinque nuove vittime, nelle ultime 48 ore, e un peggioramento sul versante dei ricoveri. Salgono infatti le occupazioni dei posti letto, sia nelle intensive (+3 in un giorno, a quota 17) che nelle degenze che aumentano a 261 (+12).

Lombardia, 200 contagi e un decesso

Sono 200 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 10.975 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,8%. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso che porta a 33.839 il totale dei morti nella regione da inizio pandemia. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: sono oggi 37, 2 più di domenica. Cala di uno, invece, il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari, dove sono ricoverate oggi 275 persone.

Puglia, un morto e 144 positivi

Su 5504 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati in Puglia 144 casi positivi con un tasso di positività che sale al 2,6% contro l’1,65% di domenica. I nuovi casi infetti sono così ripartiti: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, cinque in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. È stato registrato un decesso nella Bat. Sono 3.442 i casi attualmente positivi.

Calabria, 92 positivi e due decessi

Sono 92 i casi positivi (domenica erano 104), riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 1.649 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,58%. Due le persone decedute, una in provincia di Catanzaro e l’altra in quella di Cosenza che portano il totale delle vittime a 1.268. Aumentano di tre unità i ricoverati nei reparti di cura, 87 mentre si mantiene stazionario il dato delle terapie intensive, quattro. In isolamento ci sono 50 soggetti in più mentre gli attualmente positivi risultano 53 (2.873). Trentasette sono i guariti (68.114).