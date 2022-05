Coronavirus oggi. In Italia 42.249 nuovi casi (-10,2% in 7 giorni) e 115 vittime

Nelle Marche 1 decesso ultime 24 ore

Nelle strutture ospedaliere delle Marche aumentano i ricoveri per Covid: sono 137 i pazienti attualmente ricoverati, quattro in più di ieri. Di questi, 3 (-1) sono in terapia intensiva, 27 (invariato su ieri) in semi intensiva, 107(+5) nei reparti non intensivi, mentre sono 19 le persone dimesse. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima. Si tratta di una donna di 84 anni di Ancona, con patologie pregresse. Il totale dei morti, dall’inizio della crisi pandemica, sale così a 3.869. Lo annuncia il servizio sanitario regionale.

In Calabria 1.309 contagi e due decessi, tasso 19,40%

In calo i contagi in Calabria: sono 1.309 quelli riscontrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 2.009) con 6.749 tamponi e un tasso di positività che scende al 19,40%. Due i decessi che portano il totale delle vittime a 2.544. Diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, -11 (221) mentre aumentano quelli in terapia intensiva, +2 (10). I guariti totali sono 299.206 (+3.039), gli attualmente positivi 71.685 (-1.732) e gli isolati a domicilio 71.454 (-1.723). In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.022.386. Le persone risultate positive al coronavirus sono 373.435.

