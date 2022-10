Coronavirus, oggi in Italia 48.714 nuovi casi (-16,4% sulla settimana) e 120 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 48.714 i nuovi positivi al coronavirus oggi 25 ottobre 2022, con 297.268 tamponi effettuati e quindi un tasso di positività del 16,4%. Rispetto a martedì 18 ottobre, il numero dei nuovi positivi è sceso del 16,4%. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 120; erano stati 39 ieri e 113 martedì 18. I ricoverati sintomatici sono 7.106, in lieve calo rispetto ai ieri (7.124) ma in aumento rispetto a una settimana fa (6.993). In terapia intensiva ci sono 232 pazienti con 37 ingressi del giorno (ieri rispettivamente 226 e 23, il 18 ottobre 254 e 32). Scendono sotto il mezzo milione le persone in isolamento domiciliare (492.661), mentre ieri erano state 501.090, e anche, seppur di un soffio, il numero degli attualmente positivi (499.999, ieri 508.440).

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagiati è nettamente la Lombardia (9.979), seguita da Veneto (6.363), Piemonte (4.822), Lazio (4.644), Toscana (3.485), Canpania (2.992) e Emilia-Romagna (2.151). Nessuna regione ha meno di 100 nuovi contagiati; Molise e Valle d’Aosta ne hanno 123.

In Veneto ieri 6.363 nuovi casi e 14 decessi

Risalgono a 6.363 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle 24 ore in Veneto, che portano il totale a oltre 2,4 milioni di contagi, con 2.400.865 casi. Pesante il computo dei decessi, con 14 morti segnalati ieri. Diminuisce il numero di attuali positivi, che sono 58.124 (-1.005), mentre continua ad aumentare il conto dei ricoveri, con 1.104 pazienti in area medica (+28), e 40 (-4) in terapia intensiva. La campagna vaccinale fa registrare 4.547 somministrazioni nella giornata di ieri, in prevalenza (4.354) quarte dosi; la copertura con il secondo booster è all’8,2%.

In Abruzzo 1.230 positivi e due decessi

Sono 1.230 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 584.014. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 74enne, mentre il secondo decesso è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.701.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 564.552 dimessi/guariti (+1348 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 15761 (-120 rispetto a ieri). Di questi, 173 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.205 tamponi molecolari (2.510.705 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 6.302 test antigenici (4.466.402).

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti)

Due morti e 683 nuovi casi positivi in Alto Adige

Altre due persone sono morte per le conseguenze dell’infezione da Sars-CoV 2 in Alto Adige. Si tratta di una donna fra i 70 ed i 79 anni ed un uomo fra gli 80 e gli 89, con i quali il totale delle vittime del Covid-19, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale a 1.571. Inoltre, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 683 nuovi casi positivi: di questi, 18 sono stati rilevati sulla base di 238 tamponi pcr e 665 sulla base di 3.159 test antigenici. Continua a diminuire il valore dell’incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che ora è 603 (89 in meno rispetto ad ieri). Aumentano di nuovo, invece, gli attualmente positivi in isolamento che sono 4.647 (361 in più), così come i pazienti Covid-19 ricoverati in area media che, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 95 (10 in più rispetto al giorno precedente. Solo un paziente (1 in meno) viene assistito in terapia intensiva e 8 (2 in meno rispetto alla settimana precedente) nelle cliniche private. Le persone dichiarate guarite sono 320 per un totale di 273.940.