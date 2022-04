Coronavirus oggi. In Italia 53.253 casi e 90 vittime

Nel Lazio 6.415 nuovi casi (-840), 5 i decessi

Oggi nel Lazio su un totale di 42.804 tamponi, si registrano 6.415 nuovi casi positivi (-840), sono 5 i decessi (+1), 1.145 i ricoverati (+30), 68 le terapie intensive (-3) e +3.546 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.954. Lo rende noto l'assessore alla sanità Alessio D'Amato dopo che si è conclusa l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



Veneto, 5.341 nuovi contagi nelle ultime 24 ore



Situazione dei contagi Covid sostanzialmente stabile in Veneto, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.341 nuovi positivi (ieri erano 6.820). Vi sono anche 10 vittime. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.554.548, quello dei decessi a 14.264.Quasi invariato il dato dei soggetti attualmente positivi, 79.273 (-494). Variazioni poco significative anche per i dati ospedalieri. I malati Covid ricoverati in area medica sono 848 (-9), quelli in terapia intensiva 45 (+2).

In Umbria due ricoverati in più e un morto



Due ricoverati Covid in più in Umbria, 284 al 10 aprile, ma mentre scendono a 192 da 197 quelli nei reparti dedicati, salgono a 86, da 78, quelli nelle altre aree. Passano a sei, da sette, i posti occupati nelle terapie intensive. E si registra un nuovo morto. Emerge dai dati della Regione. Nell'ultimo giorno si registrano 1.130 nuovi casi e 1.836 guariti, con gli attualmente positivi ora 14.512, 707 in meno. Sono stati analizzati 7.616 test per la ricerca del Covid, con un tasso di positività del 14,83 per cento, praticamente stabile rispetto al 14,76 per cento di sabato 9 aprile.

Calabria: 1.619 nuovi contagi e 7 morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.619 i nuovi contagi registrati (su 8.850 tamponi effettuati), +1.175 guariti e 7 morti (per un totale di 2.382 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +437 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 343) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 20).