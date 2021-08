Coronavirus oggi: in Italia 5.664 nuovi casi e 19 morti

Sardegna, 275 contagi e cinque decessi

In Sardegna si registrano 275 ulteriori casi confermati di positività, sulla base di 2.231 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.741 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (lo stesso numero del giorno precedente). I pazienti ricoverati in area medica sono 134 (+3 rispetto a ieri). Sono 7.135 i casi di isolamento domiciliare (+ 34 rispetto a sabato). Si registrano 5 decessi: un uomo di 50 anni, residente nella Provincia di Oristano; 4 uomini residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 69, 77, 84 e 90 anni.

Piemonte, 202 contagi e nessun decesso

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 202 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico), pari all’1,7 % di 11.657 tamponi eseguiti, di cui 8.673 antigenici. Dei 202 nuovi casi, gli asintomatici sono 95 (47,0 %). Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi 11.705 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.567 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.594 Torino, 526 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Puglia, 184 casi e un morto

Su 11.910 tamponi eseguiti in Puglia per il Covid-19 sono risultati positivi in 184, una persona è morta. Il tasso di positività è dell’1,5% (sabato era l’1,98%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 22 (+1 rispetto al giorno precedena), in area non critica 128. I casi attualmente positivi sono 4.208.

Abruzzo, altri 76 positivi

I dati dell’assessorato della Regione Abruzzo alla Sanità indicano 76 nuovi positivi da sabato, di questi 13 sono residenti nell’aquilano, 13 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara e 25 nel teramano e 5 sono fuori regione o con residenza d’accertare. I tamponi molecolari eseguiti ieri sono stati 1.555 i test antigenici sono stati 5.859. Non si registrano decessi e i guariti sono 72.985, 13 in più rispetto al 14 agosto. Sono 2.032 gli attualmente positivi (62 in più rispetto a 24 ore fa), 56 i ricoveri in area medica, 6 in più da ieri, 5 posti occupati in terapia intensiva e su queto il dato è invariato. Sono 1.971 i positivi in isolamento domiciliare, 56 in più nelle ultime 24 ore.

Friuli, 61 contagi e nessun morto

In Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.402 test e tamponi sono state rilevate 61 positività al Covid 19, pari all’1,38%. Nel dettaglio, su 1.751 tamponi molecolari sono stati riscontrati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,19%. Sono inoltre 2.651 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati individuati 5 casi (0,18%). Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5 (+1), i degenti in altri reparti 30 (+1). È quanto emerge dal report diffuso dalla Regione Fvg. Per quanto riguarda le nuove positività, 16 sono state accertate in provincia di Udine, 25 in provincia di Trieste, 3 a Gorizia e 16 a Pordenone; un caso riguarda invece una persona proveniente da fuori regione. Le persone in isolamento sono 866, 15 meno di sabato.