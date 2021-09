Coronavirus oggi: in Italia 6.157 nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività all’1,8%

5' di lettura

Sono 6.157 i nuovi positivi al coronavirus alle 16.50 di sabato 4 settembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.566.126 (+0,13% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 56 (+0,04%) così da totalizzare le 129.466 unità da febbraio a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 137.039 (+0,01%) e di questi 4.204 ricoverati con sintomi (40 in più giorno su giorno, +0,96%) e 569 in terapia intensiva (13 in più, +2,33%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 132.266 (-0,02%). Nelle 24 ore si contano poi 6.086 tra dimessi e guariti. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Salute, elaborato sulla base di 331.350 tamponi effettuati contro i 296.394 di venerdì 3 settembre. Il tasso di positività scende all’1,8%, rispetto al 2,2% del giorno precedente.

In Sicilia 1.200 positivi e 22 decessi

A livello delle singole regioni, la Sicilia continua a essere quella che registra il maggior numero di casi giornalieri: se ne contano 1.200 con 22 morti. Sono 28.285 attualmente positivi e di questi 848 ricoverati con sintomi, 117 in terapia intensiva e 27.320 in isolamento domiciliare.

Veneto, 645 casi e cinque morti

Sono 645 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e portano il totale delle infezioni a 457.620. Cinque, invece, i decessi, con le vittime che salgono a 11.698. I dati emergono dal Bollettino regionale. I tamponi effettuati nelle 24 ore sono 49.072 di cui 12.501 molecolari e 36.571 antigenici, con un’incidenza dei casi dell’1,31 per cento. Gli attuali positivi scendono a 12.966 (-113). Diminuiscono anche i pazienti negli ospedali, con 220 ricoverati in area non critica (-5) e 51 (-3) in terapia intensiva. Terza regione per numero di contagi giornalieri è la Lombardia a quota 577 a fronte di due decessi.

Emilia Romagna, 545 casi e un morto

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 414.052 casi di positività, 545 in più rispetto a venerdì, su un totale di 34.857 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è di 1,5 per cento. Si registra un decesso in provincia di Parma: si tratta di un uomo di 89 anni. Dall’inizio dell’epidemia, i morti in regione sono stati 13.376. Lo si evince dal bollettino della Regione, secondo cui prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 189 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (numero invariato rispetto al giorno precedente), 396 quelli negli altri reparti Covid (+1).

In Toscana 491 positivi e un decesso

Sono 491 in più i nuovi casi positivi in Toscana che portano a 273.434 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 491 nuovi positivi odierni per la Toscana è di 39 anni circa. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 56 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 255.531 (93,5% dei casi totali). Sono stati eseguiti 8.243 tamponi molecolari e 11.199 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 5.599 i soggetti testati di cui l’8,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 10.875, +0,3% rispetto a venerdì. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 459 (3 in più, più 0,7%), 59 in terapia intensiva (stabili). In Campania, invece, i nuovi positivi sono 455 a fronte di due morti.