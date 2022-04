Coronavirus oggi. In Italia 63.992 e 112 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia oggi, 9 aprile, sono stati rilevati 63.992 nuovi contagi (ieri 66.535) da coronavirus , rilevati attraverso 438.449 tamponi (ieri 442.029). Il tasso di positività è del 14,6% (ieri al 15,05%). Le vittime oggi sono state 112 (ieri erano 144). I nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati oggi sono 42, il 41,7% in meno rispetto ai 72 registrati una settimana fa.

La variazione settimanale

Negli ultimi 7 giorni (3-9 aprile) ci sono stati 441.792 nuovi casi di coronavirus, in diminuzione del -9,0% rispetto alla settimana precedente (27 marzo-2 aprile). In aumento i decessi: negli ultimi 7 giorni (3-9 aprile) sono stati 992, in crescita del 2,7% rispetto alla settimana precedente.



Il dettaglio regionale



Vediamo di seguito l’andamento dei contagi nelle regioni.



Toscana, altri 7 morti e terapie intensive +10,5%

Sette morti per Covid in Toscana nelle 24 ore portano il totale delle vittime nella regione a 9.616 persone. Le ultime sono state, due nelle aree di Lucca e Livorno, una in quelle di Siena e Grosseto, mentre la settima non è abitante in Toscana (127 il totale adesso dei deceduti non residenti nella regione). Invece i 4.134 nuovi casi giornalieri (età media 43 anni) portano a 1.023.109 i positivi totali (+0,4% sul totale del giorno precedente). Gli attualmente positivi sono oggi 49.684 (-1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 852 (-23 persone il saldo su ieri tra ingressi e uscite, pari al -2,6%) di cui 42 in terapia intensiva (+4 persone il saldo, pari al +10,5%).

In Campania 6.795 nuovi casi e 7 morti

Sono 6.795 i nuovi casi emersi ieri in Campania dall'analisi di 39.728 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 708 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.