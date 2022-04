Coronavirus oggi. In Italia 66.535 casi (-10,5% da settimana scorsa) e 144 vittime

In Valle D'Aosta nessun decesso e 69 nuovi casi positivi



Nessun decesso e 69 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza ad oggi sono, pertanto, 33.185. I positivi attuali sono 1184 di cui 1168 in isolamento domiciliare e 16 ricoverati in ospedale.

Le persone guarite sono complessivamente 31.474, in aumento di 49 unità rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 131.613 mentre i tamponi effettuati sono 494.584. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 527.

In Basilicata 744 nuovi casi e un decesso



La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 7 aprile, 102 persone sono state ricoverate per Covid-19 in Basilicata: 62 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuna in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 3.281 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 744 sono risultati positivi. Sono state 801 le guarigioni.

Inoltre, è stato registrato il decesso di una persona residente in Calabria. Ieri sono state effettuate 218 vaccinazioni. In totale sono 467.948 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.279 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,8 per cento) e 352.982 (63,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose, per un totale di somministrazioni effettuate, pari a 1.262.525 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In Abruzzo 2.079 nuovi casi e 3 decessi

In Abruzzo sono stati registrati 3 nuovi casi di età compresa tra 57 e 94 anni. Di questi 1 è segnalato in provincia di Chieti e 2 in provincia dell’Aquila. Il totale dei decessi causati dal coronavirus, in tutto il corso della pandemia, sale a 3.123. Oggi in regione sono 2.263 i guariti e 2.079 i nuovi positivi, di età compresa tra 3 mesi e 101 anni. Quest’ultimo dato porta il totale dei contagi, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 330.778.