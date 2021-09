Coronavirus oggi. In Italia il 68% della popolazione è vaccinato

7:20 In Italia il 68% della popolazione è vaccinato

In Italia il 68% della popolazione è vaccinato, il che equivale a oltre 40milioni di italiani che hanno ricevuto le due dosi di vaccino o comunque hanno completato la vaccinazione in base al vaccino somministrato. Obiettivo del governo è arrivare almeno all’80 per cento in vista dell’autunno e della ripresa di tutte le attività.