Coronavirus oggi: in Italia 7.188 nuovi casi e 34 morti

Sono 7.188 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di sabato 14 agosto e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.435.008 (+0,16% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 34 (+0,02%) così da totalizzare le 128.413 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 126.466 (+1,78%) e di questi 3.101 ricoverati con sintomi (68 in più giorno su giorno, +2,24%) e 372 in terapia intensiva (tre in più, +0,81%). I guariti nelle 24 ore sono stati 4.931. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 254.006 tamponi effettuati contro i 225.486 di venerdì 13 agosto. Il tasso di positività è del 2,8%, in lieve calo rispetto al 3,2% del giorno precedente. La regione con il maggior numero di casi giornalieri continua a essere la Sicilia, dove se ne registrano 1.013. Lazio e Lombardia, le regioni più popolose d’Italian, contano rispettivamente 583 e 676 contagi.

In Emilia Romagna 765 positivi e quattro vittime

Sono 765 i nuovi casi di positività al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna, sulla base di 26.811 tamponi messi a referto, fra molecolari e antigenici. Si contano quattro nuove vittime: si tratta di una donna di 72 anni e di un uomo di 61 in provincia di Modena e due uomini di 78 e 87 anni della provincia di Bologna. Dall’inizio della pandemia i morti per coronavirus in Emilia Romagna sono 13.299. Fra i nuovi contagiati, gli asintomatici sono 285 e l’età media è di 35,6 anni. I casi attivi sono quasi 13mila, il 97% dei quali in isolamento domiciliare, perché non necessitano di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 38 pazienti (due in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid i ricoverati sono 316 (-3). Bologna, con 197 casi, è la provincia con il maggior numero di nuovi contagi, seguita da Modena (115) e Parma (91).

Campania, 711 contagi e due morti

Il tasso di contagio resta sostanzialmente stabile (4,02% rispetto al 4,25 di venerdì) anche se si registrano altri 711 positivi. In Campania, dal bollettino quotidiano sull’emergenza Covid, emerge che i posti occupati in terapia intensiva sono stabili (16 come venerdì) ma aumentano ancora i ricoverati nei reparti ordinari. Sono diventati 317 rispetto ai 303 del giorno precedente. Meno di un mese fa, il 18 luglio, erano 175 con un incremento dunque di 142 ricoveri. I posti letto disponibili nei reparti ordinari complessivamente sono 3.160, quelli in terapia intensiva 656. Due i decessi nelle ultime 48 ore.

Toscana, 683 nuovi casi e cinque decessi

In Toscana sono 261.251 i casi di positività al coronavirus, 683 in più rispetto al giorno precedente (660 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale di venerdì. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 242.113 (92,7% dei casi totali). Sono stati eseguiti 8.227 tamponi molecolari e 6.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo. Sono invece 6.070 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo) di cui l’11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 12.189, +0,6% rispetto a venerdì. I ricoverati sono 301 (6 in più rispetto al giorno precedente) di cui 33 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 5 nuovi decessi.

In Veneto 600 contagi ma zero morti

Sono 600 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Non si segnala alcun decesso. Il totale degli infetti, da quando è iniziata l’epidemia, sale a 445.292, quello delle vittime resta fermo a 11.652. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 13.286 (-248). I dati clinici non hanno subito grandi variazioni rispetto al giorno precedente: i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali sono 175 (+2), mentre è invariato, 31, quello delle terapie intensive.