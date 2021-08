Coronavirus oggi: in Italia 7.270 nuovi casi e 30 morti

5' di lettura

Sono 7.270 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di giovedì 12 agosto e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.420.429 (+0,016%). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 30 così da totalizzare le 128.334 unità da febbraio 2020 a questa parte (0,02%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 121.285 (+2,12%) e di questi 2.975 ricoverati con sintomi (-0,30%) e 352 in terapia intensiva (+3,85%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 117.958 (+2,14%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 216.969 tamponi effettuati contro i 230.039 di mercoledì 11 agosto. Il tasso di positività è del 3,3%, stabile rispetto al 3% del giorno precedente. Sono 1.134 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, l’unica regione a superare i mille casi giornalieri. I decessi qui sono 12 e portano il totale in regione a 6.121.

Toscana, 876 casi e due morti

In Toscana sono 259.749 i casi di positività al Coronavirus, 876 in più rispetto a mercoledì. Crescono dello 0,2% i guariti, che raggiungono quota 240.914. I ricoverati sono 291 (2 in più rispetto al giorno precedente) di cui 32 in terapia intensiva (3 in più). Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 74,5 anni. L’età media dei 876 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 37% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Sono 72.112 i casi complessivi a oggi a Firenze (225 in più), 23.756 a Prato (58 in più), 24.255 a Pistoia (118 in più), 13.876 a Massa (23 in più), 26.727 a Lucca (90 in più), 30.942 a Pisa (121 in più), 18.900 a Livorno (82 in più), 24.020 ad Arezzo (64 in più), 14.713 a Siena (62 in più), 9.893 a Grosseto (33 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 417 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 300 nella Nord Ovest, 159 nella Sud est.

Emilia Romagna, 632 casi e un morto

Sono 632, in Emilia Romagna, i nuovi casi di positività al coronavirus: sono stati individuati attraverso 23.563 tamponi fra molecolari e antigenici. Una donna di 79 anni è morta nel Ferrarese. I casi attivi sono quasi 12mila, ma il 97% è in isolamento domiciliare: in terapia intensiva ci sono 32 ricoverati (due in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid sono 319, quattro in meno di mercoledì. Dei nuovi positivi 222 sono asintomatici e l’età media è di 34,6 anni. La provincia di Modena, con 119 casi, è quella con l’incremento maggiore, seguita da Bologna (101) e Rimini (99). Alle 15 si è raggiunta la soglia dei due milioni e mezzo di persone (su poco più di quattro milioni vaccinabili) che hanno completato l’immunizzazione, ai quali si aggiungono poco più di 400mila persone che hanno fatto la prima dose e sono in attesa della seconda. Sono oltre un milione, quindi, in Emilia Romagna, le persone completamente sprovviste di copertura vaccinale.

Veneto, 583 positivi e un morto

Sono 583 i nuovi casi positivi segnalati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre i decessi salgono di una unità. I tamponi molecolari effettuati sono 13.377, quelli antigenici 29.400. Per quanto riguarda i ricoverati, 178 sono in area non critica (-15) e 28 in intensiva (+3). L’Rt è a 1.16. Con questi dati la regione resta in area bianca.

Lazio, 567 positivi e tre morti

In Lazio i registrano 567 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-78), 3 decessi, compresi i recuperi (dato stabile) i ricoverati sono 466 (+3), le terapie intensive sono 66 (+1). I casi a Roma città sono a quota 300. Lo rende noto l’assessorato alla Sanità.