Coronavirus oggi: in Italia 7.409 nuovi casi e 45 morti

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 7.409 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di venerdì 13 agosto e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.427.827 (+0,16% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 45 così da totalizzare le 128.379 unità da febbraio 2020 a questa parte (+0,03% nelle 24 ore). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 124.250 (+2,44%) e di questi 3.033 ricoverati con sintomi (+1,94%) e 369 in terapia intensiva (+4,82%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 120.848 (-0,36%). Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 225.486 tamponi effettuati contro i 216.969 di giovedì 12 agosto. Il tasso di positività è del 3,2%, stabile rispetto al giorno precedente. A livello delle singole regioni, il primato dei nuovi casi spetta ancora una volta alla Sicilia (1.101), mentre Lombardia, Campania e Lazio, le regioni più popolose d’Italia, ne contano rispettivamente 661, 622 e 613.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Toscana, 819 nuovi casi e 4 morti

In Toscana sono 260.568 i casi di positività al Coronavirus, 819 in più rispetto a al giorno precedente (781 confermati con tampone molecolare e 38 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 241.507 (92,7% dei casi totali). In giornata sono stati eseguiti 9.043 tamponi molecolari e 5.483 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,6% è risultato positivo. Sono invece 7.141 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo) di cui l’11,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 12.117, +1,9% rispetto a giovedì. I ricoverati sono 295 (4 in più), di cui 32 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 4 nuovi decessi.

Loading...

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Veneto altri 771 casi

Nuova impennata dei casi di contagio Covid in Veneto, 771 quelli registrati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge il decesso di un malato. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 444.692, quello delle vittime a 11.652. Gli attuali positivi, in isolamento sono 13.534 (+113). Quanto alla situazione negli ospedali, scendono i ricoverati in area non critica, 173 (-5), ma salgono invece quelli in terapia intensiva, 31 (+3).

In Emilia Romagna 656 casi e tre morti in più

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia Romagna si sono registrati 401.842 casi di positività, 656 in più rispetto a giovedì, su un totale di 24.989 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (2,6%). Dei 656 nuovi contagiati, 240 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 200 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 231 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,9 anni. Sui 240 asintomatici, 126 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 41 con gli screening sierologici, 25 tramite i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con i test pre-ricovero. Per 42 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. I morti sono tre.

Sardegna, 400 positivi e tre decessi

In Sardegna si registrano 400 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.271 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.400 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 (+1 rispetto al giorno precedente).I pazienti ricoverati in area medica sono 128 (- 1 rispetto a giovedì). Sono 6.910 i casi di isolamento domiciliare (+ 54). Si registrano 3 decessi.