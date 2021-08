Coronavirus oggi: in Italia 7470 nuovi casi e 45 morti

2' di lettura

Sono 7.470 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 7.224), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti (ieri 49) che portano a 128.728 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 255.218 tamponi, con un tasso positività che cala al 2,9% (ieri 3,2%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.733 (ieri 3.692), con una crescita di 41 unità rispetto a ieri mentre sono 466 i ricoverati in terapia intensiva (+11 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.216.542 i guariti (+5.462 ) e 133.421 gli attualmente positivi (+1.959).

Toscana: 639 nuovi casi e 4 decessi

In Toscana sono 265.757 i casi di positività al coronavirus, 639 in più rispetto a ieri (619 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 246.518 (92,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.068 tamponi molecolari e 5.476 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo. Sono invece 5.476 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’11,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 12.265, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 374 (3 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 69,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Lucca, 1 a Arezzo.



Lazio: 553 casi e 8 decessi, Regione a rischio basso

“Oggi si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (=), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234. Lazio a rischio basso”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (segue)

Emilia-Romagna 622 nuovi casi e altri due morti

Sono 622 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su poco più di 28mila tamponi nelle ultime 24 ore. L’età media dei contagiati è di 34 anni. Tra le province con la maggiore circolazione del virus spiccano ancora Modena (110 nuovi casi), Bologna (93), Rimini (78) e Parma (77). Stabili i ricoveri per Covid-19, con 46 persone in terapia intensiva (due in più) e 376 negli altri reparti (tre in meno). Purtroppo ci sono altre due vittime: un 89enne del Parmense e un 83enne della provincia di Forlì-Cesena. I casi attivi ad oggi sono 14.196 (+258 rispetto a ieri), il 97% a casa con sintomi lievi.

Friuli Venezia Giulia: 103 casi, un decesso

Oggi in Fvg su 3576 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,60%. Sono inoltre 3698 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,27%). Oggi si registra un decesso (un uomo di 79 anni, di Brugner, Pordenone); sono anche oggi 9 le persone ricoverate in terapia intensiva; sono invece 30 le persone ricoverate in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute.