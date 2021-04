Coronavirus oggi: in Italia 7.767 nuovi casi e 421 morti. Tasso di positività al 6,9%

Loading...

Toscana, 685 nuovi casi e 32 decessi

In Toscana sono 203.410 i casi di positività, 685 in più rispetto a lunedì. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 685 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 168.821 (83% dei casi totali). In giornata sono stati eseguiti 6.805 tamponi molecolari e 1.948 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,8% è risultato positivo. Sono invece 3.178 i soggetti testati (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 29.079, -0,5% rispetto a lunedì. I ricoverati sono 1.991 (43 in più rispetto a ieri), di cui 279 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano poi 32 nuovi decessi: 21 uomini e 11 donne con un’età media di 78,9 anni.

Veneto, 507 contagi e 15 morti

Sono 507 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 15 i decessi. Il dato emerge dal report regionale che porta i totali a 389.942 contagi e 10.770 vittime dall’inizio della pandemia. Negli ospedali si registrano 1.972 ricoveri (+37) nei reparti ordinari e un aumento (+13) nelle terapie intensive, con 315 posti letto occupati.

Puglia, 475 positivi e 70 decessi

In Puglia si registra un numero maggiore di test rispetto a lunedì e un numero inferiore di casi positivi. Un quadro che sarebbe confortante se non fosse per il numero record di morti, 70, mai registrati così tanti, anche se come precisato dalla Regione si riferiscono anche ai giorni precedenti. Anche i ricoveri sono in aumento. Secondo il bollettino epidemiologico quotidiano in Puglia su 5.759 test per l’infezione da coronavirus sono stati rilevati 475 casi positivi: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia Bat, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione e sei casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti.

Calabria, 203 casi e 10 morti

In Calabria a oggi sono stati sottoposti a test 643.229 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 684.728 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive sono 49.304 (+203 rispetto a lunedì). Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute che fanno registrare -2 terapie intensive, +254 guariti/dimessi e 10 morti.

Sardegna, 128 casi e un morto: tasso di positività al 2%

Nuovo calo dei contagi in Sardegna e una sola vittima nelle ultime 24 ore. Sono 47.367 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall’inizio dell'emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 128 casi (contro i 261 e i 323 dei giorni precedenti). In totale sono stati eseguiti 1.036.300 tamponi, per un incremento complessivo di 6.082 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività del 2%. Si registra un nuovo decesso (1.245 in tutto). Sono, invece, 297 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+19), mentre sono 47 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.493. I guariti sono complessivamente 30.273 (+58), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 47.367 casi positivi complessivamente accertati, 12.045 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.279 (+16) nel Sud Sardegna, 4.043 a Oristano, 9.327 (+12) a Nuoro, 14.673 (+10) a Sassari.