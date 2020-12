Coronavirus, oggi in Italia 8.585 contagi con tasso di positività del 12,5%. 445 le vittime Sono 68.681 i tamponi effettuati

Coronavirus: il bollettino del 28 dicembre - I dati di oggi

In Italia sono 8.585 i nuovi contagi nelle 24 ore, con 68.681 tamponi effettuati, con quindi un tasso di positività pari al 12,5%, in calo rispetto al 14,9% di ieri. Le vittime sono state 445, con un totale dall’inizio della pandemia di 72.370. Sono 2.565 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con 167 ingressi del giorno (rispettivamente 2.580 e 148 ieri), mentre i ricoverati sintomatici sono 23.932, 361 più di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 548.724, 6.885 meno di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 575.221 persone (ieri 581.760). Crescono di 14.675 i dimessi/guariti, che raggiungono un totale di 1.408.686.I casi totali ammontano a oggi a 2.056.277.

Nelle regioni

Continua a essere il Veneto, con 2.782 nuovi contagi nelle 24 ore, la regione con il maggior incremento quotidiano di casi. A seguire, il Lazio (966), l’Emilia-Romagna (750), la Sicilia (650) e la Puglia (645). La regione con meno nuovi contagi è il Molise (7).

Veneto, 2.782 nuovi casi e 69 morti

Sono 2.782 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano a 243.434 il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal Bollettino regionale, che segnala 69 vittime in più rispetto a ieri, che portano il totale a 6.107. Cresce la pressione sui reparti ospedalieri non critici, con 3.007 ricoverati, 77 in più rispetto a ieri; nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti in meno, per un totale di 387 ricoverati.

Puglia,645 nuovi contagi e 47 morti

Sono 645 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati in Puglia su 4.147 test eseguiti nelle ultime 24 ore: la percentuale di positivi è del 15,5% sugli esami eseguiti. Alto il numero dei morti, che è arrivato a 47. Il maggior numero di contagi, 269, si è verificato in provincia di Foggia; 219 in provincia di Bari, 86 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 16 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Delle vittime, 18 sono in provincia di Foggia,16 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.012.689 test. 31.533 sono i pazienti guariti e 53.157 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.084.

Marche, 131 positivi al “molecolare”, 4 all’”antigenico”

Nelle ultime 24 ore 131 positivi al coronavirus rilevati nelle Marche sulla base dei tamponi 'molecolari': 57 in provincia di Pesaro Urbino, 29 in provincia di Macerata, 26 in provincia di Ancona, 11 nell'Ascolano, tre in provincia di Fermo, e cinque da fuori regione. Nell'ultima giornata, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, testati «1.039 tamponi: 474 nel percorso nuove diagnosi (di cui 62 nello screening con percorso antigenico) e 565 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 27,6%)». Nel Percorso Screening Antigenico, sulla base dei 62 test, sono stati riscontrati quattro positivi (da sottoporre al 'molecolare'). In questo caso «il rapporto positivi/testati è pari al 6%». I casi positivi da tampone molecolare comprendono 23 soggetti sintomatici; ci sono anche contatti in setting domestico (24), contatti stretti di casi positivi (38), contatti in setting lavorativo (5), in ambienti di vita/socialità (4), in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4), screening percorso sanitario (2). Per altri 30 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.