Coronavirus oggi, in Italia 888 nuovi casi e 13 morti. Tasso di positività all’1,21%

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 888 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di lunedì 12 luglio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.272.163 (+0,02% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 13 (+0,01%) così da totalizzare le 127.788 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 40.426 (-1,59%) e di questi 1.149 ricoverati con sintomi (15 in più, per un incremento dell’1,32%) e 158 in terapia intensiva (tre in meno, -1,86%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 39.119 (-1,68% giorno su giorno). Nelle 24 ore si contano poi 1.529 tra dimessi e guariti. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 73.571 tamponi effettuati contro i 143.332 di domenica 11 luglio. Il tasso di positività sale all’1,21%, in aumento rispetto allo 0,97% del giorno precedente.

Lazio prima per nuovi contagi

La regione dove si registra il maggior numero di nuovi casi è il Lazio con 172 contagi giorno su giorno. Segue la Sicilia a quota 150, mentre l’Emilia Romagna è la terza piazza (118). In Lombardia i contagi giornalieri sono 95. Seguono Veneto (76), Campania (69), Toscana (66) e Sardegna (51). Abruzzo, Basilicata e Calabria a zero nuovi contagi.

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Emilia Romagna, 118 nuovi casi e zero decessi

Dall’inizio dellìepidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 387.715 casi di positività, 118 in più rispetto al giorno precedente, su un totale di 7.802 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’1,5%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Non si registrano nuovi decessi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Toscana, 66 positivi e due morti

I nuovi casi registrati in Toscana sono 66 su 3.288 test di cui 2.979 tamponi molecolari e 309 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,01% (3,6% sulle prime diagnosi). Con la metà dei test effettuati e un numero leggermente inferiore di nuovi casi, rispetto alla precedente giornata, torna a salire il tasso delle nuove positività. Domenica, infatti, i nuovi casi registrati in Toscana sono stati 87 su 6.965 test, di cui 5.050 tamponi molecolari e 1.915 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi dell’1,25% (1,9% sulle prime diagnosi). Dal bollettino regionale sull’epidemia si apprende che gli attualmente positivi in Toscana sono 1.471 ( -2% rispetto a domenica), i ricoverati sono 80 (1 in meno rispetto a domenica), di cui 14 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 75 anni, uno a Pistoia e uno a Siena. L’età media dei 66 nuovi positivi odierni è di 32 anni circa (34% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 2% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

La saturazione delle terapie Loading...

Sardegna, 51 nuovi casi

Sono 57.580 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 51 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.415.018 tamponi, per un incremento complessivo di 1.017 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). I ricoveri ospedalieri: 39 pazienti in area medica (+1 rispetto al report precedente) e 2 in terapia intensiva (+1).