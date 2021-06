Coronavirus, oggi 927 nuovi casi (-30% in una settimana) e 28 decessi

1' di lettura

Sono 927 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 951. Una settimana fa 1.325, dunque il calo oggi è del 30% su base settimanale. Sono invece 28 le vittime in un giorno (inizialmente sembrava i morti giornalieri fossero 10, ma il ministero della Salute ha aggiornato il dato di ieri sulla base di ricalcoli di Friuli e Veneto), mentre ieri erano state 30. Una settimana fa 37.

Sono 188.191 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 198.031. Il tasso di positività è dello 0,5%, uguale a quello del giorno precedente. Una settimana fa era 0,66%.

Nel grafico sotto, invece, i trend riguardanti i ricoveri ospedalieri. Sono 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 16 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 12 (ieri erano stati 4). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.027, in calo di 113 unità rispetto a ieri.