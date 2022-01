Coronavirus oggi, in Italia altri 104.065 casi (-25% da settimana scorsa) e 235 morti

In Sardegna 918 casi e 2 morti



In Sardegna si registrano oggi 918 ulteriori casi confermati di positività sulla base di 2811 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22411 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 34 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 369 (2 in più di ieri). 23006 sono i casi di isolamento domiciliare ( 574 in più di ieri). Si registrano 2 morti: un uomo di 70 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e un uomo di 87 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.



In Puglia 2.209 nuovi casi, zero decessi



Oggi in Puglia si registrano 2.209 nuovi casi di contagi su 20.437 test (positività al 10,8%) e zero decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 689, nella provincia Barletta-Andria-Trani 214, in provincia di Brindisi 189, in quella di Foggia 300, in quella di Lecce 482, nel Tarantino 300. Tra i residenti fuori regione ci sono altri 16 casi mentre per altri 19 contagi non è nota la provincia di appartenenza. Attualmente in Puglia ci sono 140.665 persone positive di cui 732 sono ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva.

In Toscana 8.404 nuovi casi, 22 i decessi



Sono 735.197 i casi di positività in Toscana, 8.404 in più rispetto a ieri (3.822 confermati con tampone molecolare e 4.582 da test rapido antigenico). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un’età media di 83,1 anni: 9 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 3 a Grosseto. I nuovi casi sono l’1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 570.550 (77,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 19.410 tamponi molecolari e 46.248 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 12.604 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,7% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 156.411, -2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.426 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 111 in terapia intensiva (2 in più). L’età media dei 8.404 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). Complessivamente, 154.985 persone in Toscana sono in isolamento a casa (4.647 in meno rispetto a ieri, meno 2,9%).

Sono 62.310 (200 in meno rispetto a ieri, meno 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1.426 (35 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%), 111 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%). Le persone complessivamente guarite in Toscana sono 570.550 (13.064 in più rispetto a ieri, più 2,3%).