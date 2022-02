Coronavirus oggi, in Italia altri 112.691 casi (-27,6% da settimana scorsa) e 414 vittime

In Abruzzo oggi 2.756 nuovi contagi e 1 morto

Sono 2.756 (di età compresa tra 2 mesi e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 224.389. Dei positivi di oggi, 1.634 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 67enne della provincia di Chieti) e sale a 2.822. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 103.127 dimessi/guariti (+1.485 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 118.440, +1265 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 81.937 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 478 i pazienti (+44 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 31 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 117.931 (+1.225 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.281 tamponi molecolari (1.949.804 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 19.816 test antigenici (2.661.659). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10,17 per cento.

In Toscana altri 33 morti, ancora in calo i ricoveri

Sono trentatré - dieci donne e ventitré uomini con un’età media di 82,3 anni - le persone decedute per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, che portano il totale in regione dei decessi dovuti all’epidemia a 8.353. Complessivamente sono 765.116 i casi di positività al Covid nella regione. L’età media dei 8.175 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 2,1% e raggiungono quota 618.849 (80,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 137.914, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.449 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 98 in terapia intensiva (1 in più).

In Alto Adige 1.486 positivi, nessuna vittima e ricoveri in calo

Sono tutti in miglioramento i dati del bollettino covid diramato dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, a partire dai contagi: 1.486 oggi contro i 1.569 ieri. 123 le persone positive sugli 875 test pcr effettuati, altri 1.363 contagi sono risultati da 11.678 tamponi antigenici. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime, mentre cala anche l’occupazione degli ospedali: le persone ricoverate in area non critica sono 113 (erano 117 ieri), quelle in terapia intensiva passano da 13 a 11. Secondo l’ultimo aggiornamento, le persone guarite sono 2.252. In quarantena o isolamento domiciliare restano 26.550 cittadini.

Veneto, +11.902 positivi, prosegue discesa contagi

Scendono anche oggi i numeri dei contagi Covid in Veneto. Sono 11.902 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano 14.190), durante le quali si contano anche 24 decessi. Il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia è 1..193.244, quello delle vittime 13.264. Lo riferisce il bollettino della Regione. Continua a diminuire il numero degli attuali positivi: sono 202.890 le persone in isolamento (- 6.018). Immutato il dato dei ricoveri ospedalieri nelle aree mediche, 1.808, mentre flette quello delle terapie intensive, 162 (-6).

In Emilia Romagna 12.012 nuovi casi e 34 decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.080.696 casi di positività, 12.012 in più rispetto a ieri, su un totale di 53.135 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.155 molecolari e 32.980 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende circa 1.200 casi di positività registrati nei giorni scorsi, che per problemi tecnici non erano stati caricati a sistema da parte delle rispettive Ausl e che sono stati recuperati oggi: 315 riferiti al Circondario imolese e circa 900 riferiti a Ferrara. Per la stessa ragione anche il dato di domani di Ferrara conterrà altri 900 casi in più. I casi reali odierni sarebbero quindi circa 10.800. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,6%. Se si considerassero i casi reali odierni, la percentuale scenderebbe al 20,3%.