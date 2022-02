Coronavirus oggi, in Italia altri 118.994 casi (-28,83% da settimana scorsa) e 395 morti

In Toscana 7.758 nuovi casi, età media 36 anni, 33 decessi



In Toscana sono 7.758 i nuovi casi (2.896 confermati con tampone molecolare e 4.862 da test rapido antigenico), che portano il totale a 756.941 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 606.323 (80,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 15.587 tamponi molecolari e 44.888 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,8% è risultato positivo. Sono invece 11.427 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,9% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 142.298, -4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.455 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 33 nuovi decessi: 20 uomini e 13 donne con un’età media di 79,8 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 7.758 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).



TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Nelle Marche 4.911 casi in 24 ore, incidenza cala



Prosegue nella propria discesa la curva dell’incidenza dei contagi nelle Marche: nell’ultima giornata, nella quale sono stati registrati 4.911 casi, l’incidenza su 100mila abitanti è passata da 2.317,09 a 2.231,51 continuando il calo in atto da una settimana.

Emerge dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale che dà conto di 629 persone con sintomi tra i nuovi casi; ci sono 1.474 contatti stretti di positivi, 1.332 contatti domestici, 74 in ambiente di scuola/formazione, 6 in ambiente di vita/socialità, 2 in setting lavorativo, 1 assistenziale e 1 sanitario; per 1.355 casi in corso l’approfondimento epidemiologico.

Il numero più alto di positivi in provincia di Ancona (1.346); seguono le province di Macerata (1.201), Pesaro Urbino (1.075), Fermo (539), Ascoli Piceno (541); 209 i contagiati provenienti da fuori regione. In tutto eseguiti 15.678 tamponi (12.925 tra tamponi e test diagnostici con positivi al 38%; 2.753 tamponi nel percorso guariti). Tra le fasce d’età la più ’colpita’ è quella tra i 25-44 anni (1.315), seguono da 45-59 (1.099) e 6-10 anni (483) e 60-69 anni (396). L’incidenza del numero di positivi generali sul totale dei vaccinati è di 233,47 su 100mila abitanti, quella sui non vaccinati è di 726,27.

In Veneto curva scende, +14.190 contagi in 24 ore



Si conferma la flessione della curva di crescita in Veneto. Sono 14.190 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore - un’incidenza del 9,98% su oltre 140.000 tamponi processati - le vittime sono 30. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia è pari a 1.181.342, quello dei decessi a 13.240. Scende il numero degli attuali gli attuali positivi: sono 208.908 le persone in isolamento (- 7.302). In netto calo il dato dei ricoveri ospedalieri: i posti letto occupati da malati Covid sono 1.972 (-37), dei quali 1.808 (-35) nelle aree mediche, e 168 (-2) nelle terapie intensive.