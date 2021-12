Coronavirus oggi: in Italia altri 12.527 casi e 79 vittime, tasso di positività al 4%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi, 9 dicembre, in Italia sono stati scoperti 12.527 nuovi contagi (ieri 17.959) da coronavirus , rilevati attraverso 312.828 tamponi (ieri 564.698). Il tasso di positività è del 4% (ieri era al 3,18%). Le vittime oggi sono state 79 (ieri erano 86). Nei grafici sotto, e nella pagina di Lab24 , tutti i dati aggiornati.

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e della Protezione civile alle 16.50 di oggi, giovedi 9 dicembre, conta dunque 79 vittime, 7 in meno rispetto alle 86 registrate ieri.



Terapia intensive e altri dati

Per quanto riguarda invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal sistema sanitario abbiamo:

- totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva pari a 811 unità (+20 rispetto a ieri, quando erano in totale 791);

- soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari sono 6.333 (+234, erano 6.099 nella precedente rilevazione);

- persone in isolamento domiciliare sono 247.409 (+5.085, erano 242.324 ieri);

- persone attualmente positive sono 254.553 unità (+5.339, ieri oltre 249.214);

- totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è pari a 4.775.676 (ieri 4.768.578);

- casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono a 5.164.780.



In Friuli Venezia Giulia 673 nuovi contagi e 5 decessi



Oggi in Friuli Venezia Giulia su 12.147 test e tamponi sono state riscontrate 673 positività, pari al 5,54%. Nel dettaglio, su 5.207 tamponi molecolari sono stati rilevati 633 nuovi contagi (12,15%); su 6.940 test rapidi antigenici 40 casi (0,57%). Oggi si registrano i decessi di 5 persone: un uomo di 88 anni di Ronchi dei Legionari, uno di 86 di Pordenone, uno di 81 di Sacile, uno di 80 anni di Azzano Decimo e infine uno di 74 anni di Codroipo, morti in ospedale.

Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 (-2) quelle in altri reparti a 297 (-3). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.048: 940 a Trieste, 2.055 a Udine, 726 a Pordenone e 327 a Gorizia. I totalmente guariti sono 124.725, i clinicamente guariti 275, quelli in isolamento 7.700.

Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 137.070 persone: 32.859 a Trieste, 58.538 a Udine, 26.861 a Pordenone, 16.909 a Gorizia e 1.903 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 unità a seguito di 2 test antigenici non confermati dal tampone molecolare e di 2 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.



In Toscana contagi in salita ma ricoveri stabili



“Se sono in salita i contagi, sono sostanzialmente stabili ormai da più di un mese le ospedalizzazioni, che vanno poco sopra le 300”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine di un’iniziativa al Centro Coop di Sesto Fiorentino. “Ora siamo a circa 330 ospedalizzazioni - ha spiegato -, il limite per la zona gialla è di 750, quindi siamo lontani dal 15% delle ospedalizzazioni per il passaggio in zona gialla: riusciamo quest’anno ad arrivare a Natale senza avere le limitazioni che caratterizzarono l’anno scorso, quando si riempivano anche fino a 3.000 persone gli ospedali, e contavamo 70 morti al giorno.

È il risultato della vaccinazione: continuiamo quindi così”. Per quanto riguarda i nuovi casi, “io ritengo - ha proseguito Giani - che le cose vadano viste sempre a livello settimanale. È evidente che ieri quando siamo arrivati a 791 contagi c’è stato un certo allarme, ma poi vedete che il giorno dopo si ritorna a 659”.