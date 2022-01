Coronavirus oggi, In Italia altri 137.147(-19,92% da settimana scorsa) casi e 377 morti

In Basilicata 1.149 contagi e 4 decessi



In Basilicata sono 1.149 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 6.166 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 4 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute, di oltre 80 o 90 anni, risiedevano ad Avigliano, Potenza, Nova Siri e Salandra. Sono state registrate 871 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 101 (-3) di cui 5 (-1) in terapia intensiva: 49 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 52 (di cui 2 in TI) in quello di Matera.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 18.300. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.640 somministrazioni. Finora 460.398 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (83,2 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 422.240 hanno ricevuto la seconda (76,3 per cento) e 287.651 sono le terze dosi (52 per cento), per un totale di 1.170.289 somministrazioni effettuate.



In Toscana 9.713 casi nuovi casi, età media 36 anni, 36 decessi



In Toscana sono 9.713 i nuovi casi (4.017 confermati con tampone molecolare e 5.696 da test rapido antigenico), che portano a 726.793 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono l’1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3% e raggiungono quota 557.486 (76,7% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 18.108 tamponi molecolari e 50.768 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 13.825 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 161.093, -3,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 36 nuovi decessi: 17 uomini e 19 donne con un’età media di 82,6 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 9.713 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

In Veneto scende ancora curva contagi (+15.631)

Continua anche oggi la discesa della curva dei contagi in Veneto, con 15.631 nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore; il totale da inizio pandemia è a 1.134.997. Il Bollettino regionale segnala 36 vittime, con il totale a 13.133. Gli attuali positivi scendono a 253.372 (-3.507). Si registra infine un’ulteriore discesa dei dati ospedalieri, con 1.779 ricoveri in area medica (-31) e 182 (-12) in terapia intensiva.