Coronavirus oggi. In Italia altri 155.659 casi e 157 vittime. Tasso di positività al 15,67%

In Friuli Venezia Giulia 3.100 nuovi contagi e 7 decessi



Oggi in Friuli Venezia Giulia su 18.437 test e tamponi sono state riscontrate 3.100 positività, pari al 16,81%. Nel dettaglio, su 6.798 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.179 nuovi contagi (17,34%); su 11.639 test rapidi antigenici 1.921 casi (16,50%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 37 (+2), delle quali 34 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 345 (+10). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella tra i 40 e 49 anni (18,61%), seguono la 0-19 (18,29%), la 50-59 (17,23%) e la 20-29 (16,39%). Oggi si registrano i decessi di 7 persone, tra i 64 e i 95 anni. Dall’inizio della pandemia i decessi in Fvg sono stati 4.282.

In Toscana 12.454 nuovi casi, 13 morti



Sono 12.454 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (5.187 confermati con tampone molecolare e 7.267 da test rapido antigenico), che portano a 498.936 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono il 2,6% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Oggi sono stati eseguiti 21.015 tamponi molecolari e 41.089 tamponi antigenici rapidi, di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 16.723 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,5% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 175.048, +6,7% rispetto a ieri. L’età media dei 12.454 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 26% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.151 (44 in più rispetto a ieri, più 4%), 115 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%).

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 316.237 (63,4% dei casi totali). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un’età media di 80,1 anni.

In Puglia 4.904 nuovi casi (8% test) e 1 decesso



Oggi in Puglia si registrano 4.904 nuovi casi su 61.193 test (incidenza dell’8%) e 1 morto. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.310 in provincia di Bari, 445 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 949 in provincia di Brindisi, 501 in quella di Foggia, 1.197 in quella di Lecce, 431 nel Tarantino.

Altri 60 casi riguardano residenti fuori regione e per altri 11 contagi non è stata ancora definita la provincia di appartenenza. Attualmente in Puglia sono positive 62.330 persone, 428 delle quali sono ricoverate in area non critica (due in meno di ieri) e 40 in terapia intensiva (una in più rispetto a ieri).