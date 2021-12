Coronavirus oggi: in Italia altri 17.959 casi e 86 vittime, tasso di positività al 3,18%

In Basilicata 116 nuovi positivi su 1.336 tamponi

Centosedici dei 1.336 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: si tratta di una cifra - resa nota nel bollettino della task force regionale - che non si registrava da tempo. Le persone ricoverate negli ospedali sono 21, una delle quali - e anche questa è una novità - è curata in terapia intensiva, dove non vi erano positivi da oltre una settimana. Non si sono registrate altre vittime: in isolamento domiciliare ci sono 1.233 persone e 68 sono i nuovi guariti registrati ieri.

In Puglia 468 contagi in Puglia, tasso positività va al 2,3%



Su 20.631 test sono risultate positive oggi in Puglia 468 persone, con un tasso di positività del 2,3% in forte rialzo rispetto ai 362 di ieri (pari all’1,6%). Non risultano decessi. Sono 4.833 i positivi, 141 i ricoverati in area non critica, 18 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: 156 nel Barese, 9 nella Bat, 81 nel Brindisino, 82 nel Foggiano, 80 in provincia di Lecce, 52 in quella di Taranto, 4 i residenti fuori regione, 4 in provincia in via di definizione.



In Sicilia 4.967 casi in una settimana, incidenza 97/100mila



In Sicilia nella settimana appena trascorsa, tra il 29 novembre ed il 5 dicembre 2021, sono stati diagnosticati altri 4697 nuovi casi con un valore di 97 su 100.000 abitanti (sfiorando la soglia di un nuovo caso ogni mille abitanti), pur senza un ulteriore sensibile incremento del trend.

Il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si concentra ancora nelle province di Messina (137,5/100.000 abitanti), Caltanissetta (140,8), Catania (128,9) e Siracusa (121,3).

A sostenere la crescita della curva epidemica sono soprattutto i più giovani, compresi nella fascia d’età tra i 6/10 anni (212/100.000) e tra 11/13 anni (193,7/100.000), che fanno registrare un'incidenza più che doppia rispetto alla media della popolazione generale. Resta tuttavia limitato il numero di nuove ospedalizzazioni (164), con l'80% dei soggetti attualmente ospedalizzati che risultano non vaccinati o con un ciclo incompleto di vaccinazione. Il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 5% per le terapie intensive e 9% per l'area medica.

In Umbria ieri 179 nuovi positivi, stabili i ricoveri



Nuovo picco dei positivi in Umbria, ma situazione sul fronte ricoveri che si mantiene stabile e, al momento, sotto controllo. Questo l’andamento in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 179 nuovi positivi, su un totale di quasi 10.800 test analizzati. Il tasso di positività si attesta all’1,65%.

A fronte di 161 guariti, la curva degli attualmente positivi cresce quindi di 18 unità, raggiungendo quota 1.979. Per quello che riguarda i ricoveri, si registrano 49 pazienti, uno in più rispetto a ieri. Di questi, sette in terapia intensiva, in calo di un’unità rispetto al giorno precedente.

In Friuli Venezia Giulia 763 nuovi contagi e 8 morti



In Friuli Venezia Giulia su 8.802 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 7,3%. Sono inoltre 15.330 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 120 casi (0,78%).

Si registrano i decessi di 8 persone: nello specifico, si tratta di una donna di 89 anni e di un uomo di 80 anni di Grado (entrambi deceduti in Rsa), una donna di 85 anni e un uomo di 57 anni di Cordenons (entrambi deceduti in ospedale), un uomo di 74 anni di Gemona del Friuli (morto in ospedale), un uomo di 70 anni di Tavagnacco (morto in ospedale), un uomo di 72 anni e una donna di 68 anni di Trieste (entrambi deceduti in ospedale).

Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 27, mentre i pazienti in altri reparti si riducono a 300. I decessi complessivamente ammontano a 4.043, con la seguente suddivisione territoriale: 940 a Trieste, 2.054 a Udine, 723 a Pordenone e 326 a Gorizia. I totalmente guariti sono 123.999, i clinicamente guariti 304, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.728.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 136.401 persone, con la seguente suddivisione territoriale: 32.552 a Trieste, 58.415 a Udine, 26.742 a Pordenone, 16.806 a Gorizia e 1.886 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 11 unità a seguito di 6 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e a seguito di 5 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.