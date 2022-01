Coronavirus oggi. In Italia altri 197.552 casi e 184 vittime. Tasso di positività al 16,18%

Nel Lazio 153.759 casi positivi, 191 in terapia intensiva

Sono 153.759 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 1.400 ricoverati, 191 in terapia intensiva e 152.168 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 434.759 e i morti 9.359 su un totale di 697.877 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Toscana oltre 200.000 in isolamento a casa



Complessivamente ci sono 202.236 persone in isolamento a casa in Toscana causa il Covid: 162.896 perchè positive con sintomi lievi o prive di sintomi (12.394 in più rispetto a ieri, più 8,2%), altre 39.340 (998 in più rispetto a ieri, più 2,6%) in sorveglianza attiva perché contatti di contagiati. È quanto si ricava dai dati diffusi dalla Regione.

Sono 15.892 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (4.470 confermati con tampone molecolare e 11.422 da test rapido antigenico), che portano a 486.482 i casi registrati dall’inizio della pandemia. I nuovi casi hanno un’età media di 38 anni circa: 21% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più.

Purtroppo si registrano 8 nuovi decessi - 5 uomini e 3 donne con un’età media di 76,8 anni, residenti nelle province di Firenze (1), Prato (3), Pistoia (1), Lucca (1), Livorno (1), Grosseto (1) - che portano il totale a 7.638. I ricoveri sono sempre in aumento: le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.107, 41 in più rispetto a ieri (più 3,8%), di 113 in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri (più 4,6%). I guariti crescono dell’1,1% e raggiungono quota 314.841 (64,7% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 164.003, +8,2% rispetto a ieri. Riguardo alle singole province, Firenze registra 4.625 casi in più rispetto a ieri, Prato 1.240 (e supera i 40.000 contagi complessivi), Pistoia 1.398, Massa Carrara 740, Lucca 1.612, Pisa 2.056, Livorno 1.172, Arezzo 1.348, Siena 1.047, Grosseto 654.

In Emilia Romagna, 14.901 nuovi casi, 27 morti



Dall'inizio dell'epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 659.235 casi di positività, 14.901 in più rispetto a ieri, su un totale di 68.271 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 21,8%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 144 (+4 rispetto a ieri); l'età media è di 61,5 anni. Sul totale, 111 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), il 79,2%, mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,7 anni).

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.873 (+25 rispetto a ieri), età media 68,7 anni. Rispetto ai 17.119 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -13%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell'1,4%, quelli delle terapie intensive del 2,9%.