Coronavirus oggi: Più di 20mila casi in un giorno (record dal 3 aprile) e 118 vittime. Tasso di positività al 2,86%

In Abruzzo 317 nuovi casi, lieve calo ricoveri



Sono 317 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.441 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7,13% dei campioni. Non si registrano decessi. Il bilancio delle vittime è fermo a 2.607. In lieve calo i ricoveri, che passano dai 134 di ieri ai 130 di oggi.

Il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 6% per le terapie intensive e al 9% per l’area medica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 91 anni. Gli attualmente positivi sono 5.176 (+73): 119 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5046 (+77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 82.388 (+244).

Del totale dei casi abruzzesi, 22.727 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+61 rispetto a ieri), 22.795 in provincia di Chieti (+113), 21.289 in provincia di Pescara (+84), 22.499 in provincia di Teramo (+56), 713 fuori regione (+1) e 148 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Basilicata 99 positivi e nessun decesso

Sono 99 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata a fronte di 1.071 tamponi molecolari processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata si sono registrate 23 guarigioni, 21 delle quali di residenti in Basilicata. Non si registrano decessi.

In Toscana altri 6 morti, positivi attuali +4,1%



Sei morti per Covid in Toscana nelle 24 ore. Le ultime vittime avevano età media di 82,3 anni e sono state tre a Grosseto, due a Lucca, una a Firenze. Il totale dei morti di Covid sale a 7.447 dall’inizio dell’epidemia.

Sempre nelle 24 ore sono stati rilevati 870 nuovi casi (età media 36 anni) e il totale sale a 308.087 positivi censiti nella regione (+0,3% sul totale del giorno precedente). I nuovi guariti - che sono stati 398 nelle 24 ore a tampone negativo - crescono nel totale in percentuale ridotta di un terzo (+0,1%) rispetto ai nuovi positivi e raggiungono quota 288.896 pari al 93,8% dei casi totali.

Gli attualmente positivi sono oggi 11.744 (+4,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 334 (+9 persone su ieri il saldo tra ingressi e dimissioni, pari al +2,8%) di cui 49 in terapia intensiva (+2 persone il saldo giornaliero, pari al +4,3%). Altre 11.410 persone positive sono in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (+457 su ieri pari al +4,2%). Infine, ci sono 29.655 persone in quarantena domiciliare (+2.369 su ieri pari al +8,7%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.



In Friuli Venezia Giulia 483 nuovi contagi, 6 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 29.802 test e tamponi sono state riscontrate 483 nuove positività, pari all’1,62%. Nel dettaglio, su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi (5,3%); su 22.652 test rapidi antigenici 104 casi (0,46%). Oggi si registrano 6 decessi: tre donne triestine, di 95, 92 e 80 anni (le prime due decedute in Rsa, l’ultima in ospedale), una donna di 93 di Grado (morta in ospedale), una di 91 anni di San Canzian d’Isonzo (morta in Rsa) e un uomo di 78 anni di Palazzolo dello Stella (morto in ospedale).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26 (+1), mentre i pazienti in altri reparti sono 296 (-1). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.054: 943 a Trieste, 2.056 a Udine, 726 a Pordenone e 329 a Gorizia. I totalmente guariti sono 125.119, i clinicamente guariti 292, mentre quelli in isolamento 7.761.

Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 137.548 persone: 32.977 a Trieste, 58.690 a Udine, 27.034 a Pordenone, 16.935 a Gorizia e 1.912 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 unità a seguito di altrettanti test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di 7 persone: un medico e due infermieri nell’Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina; un ausiliario e un operatore socio sanitario nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale; un infermiere e un operatore socio sanitario nell’Azienda sanitaria Friuli occidentale. Sono stati infine rilevati 6 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione e altrettanti positivi tra gli operatori.