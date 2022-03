Coronavirus oggi, in Italia altri 22.083 casi (+22,81% da settimana scorsa) e 130 vittime

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Abruzzo 462 nuovi casi, lieve aumento ricoveri



Sono 462 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 295 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari (1.279) e tamponi antigenici (3.411), è pari al 9,85%. Lieve aumento dei ricoveri, che passano dai 303 di ieri ai 306 di oggi, pur restando in rapida diminuzione su base settimanale. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 mesi e 96 anni. Gli attualmente positivi sono 65.113: 294 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica e 12 (-1) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 64.807 (+2) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 202.311 (+444). Il totale dei casi accertati dall’inizio dell’emergenza ad oggi supera quota 270mila e arriva a 270.424.

Piemonte, 9 decessi e oltre 1530 contagi, + 4 ricoveri



L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.537 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,6% di 23.309 tamponi eseguiti, di cui 21.029 antigenici.Il totale dei casi positivi diventa 993.949. I ricoverati in terapia intensiva sono 36 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 700 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.415. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.833.888 (+23.309 rispetto a ieri). Sono 9, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.092 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 938.706 (+1.945 rispetto a ieri).

Lazio, oggi 2.444 casi e 5 decessi

Oggi nel Lazio «su 6.599 tamponi molecolari e 17.317 tamponi antigenici per un totale di 23.916 tamponi, si registrano 2.444 nuovi casi positivi (-1.479), sono 5 i decessi (+2), 1.142 i ricoverati (+29), 99 le terapie intensive (+1) e +6.565 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. casi a Roma città sono a quota 1.309». Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

In Sardegna 790 nuovi positivi e 3 decessi

In Sardegna si registrano oggi 790 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.776 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 323, uno in meno di ieri. 24.792 sono i casi di isolamento domiciliare, 95 in meno di ieri. Si registrano 3 decessi: due donne di 90 e 99 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e nella provincia di Oristano e 1 uomo di 90 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Valle D'Aosta, nessun decesso e 20 nuovi casi positivi

Nessun decesso e 20 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D'Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia ad oggi nella regione a 31.686. I positivi attuali sono 1.300 di cui 1.284 in isolamento domiciliare, 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 29.864, in aumento di 39 unità rispetto alla rilevazione di ieri. I casi fino ad oggi testati sono 128.916 mentre i tamponi fino ad ora effettuati sono complessivamente 472.227. Da inizio epidemia ad oggi i decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d'Aosta sono 522.