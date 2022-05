Coronavirus oggi. In Italia altri 22.438 casi (-26,21% in 7 giorni) e 114 vittime

In Abruzzo 643 nuovi positivi e 4 deceduti



Il bilancio dei pazienti deceduti registra oggi in Abruzzo 4 nuovi casi, di età compresa tra 84 e 90 anni. Si tratta di 3 decessi in provincia di Teramo e 1 in provincia dell’Aquila. Dall’inizio della pandemia sale a 3.311 il totale dei casi positivi di decesso. Sono 2.544 guariti dal virus e 643 i nuovi positivi al Covid 19, di età compresa tra 3 mesi e 97 anni, oggi in regione che portano il totale, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 402.367. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 374.467 dimessi e guariti, in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria.



Nelle Marche 573 positivi e 2 vittime



Sono 573 i positivi registrati oggi nelle Marche, a fronte di 2.988 tamponi, tra i quali 2.418 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività si attesta al 23,7%, mentre l’incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti è pari a 318,82. Lo annuncia il servizio sanitario regionale. Nelle ultime 24 ore si registrano due vittime correlate al Covid: si tratta di due donne, entrambe con patologie pregresse, una di 93 anni di Civitanova Marche (Macerata) e un’altra di 94 anni di Ponzano di Fermo (Fermo). Il totale delle vittime, da inizio pandemia, è di 3.905.



In Sardegna 864 nuovi contagi e 5 morti



In Sardegna si registrano oggi 864 ulteriori casi confermati di positività (di cui 765 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5912 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 ( - 15 ). Sono 18266 i casi di isolamento domiciliare ( - 1530 ). Si registrano 5 decessi: una donna di 88 anni e un uomo di 90, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 86 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 54 e 73 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e in quella di Nuoro.