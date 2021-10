Coronavirus, oggi in Italia altri 2.668 casi e 40 vittime, tasso di positività a 0,82%

Quattro in meno in terapia intensiva in Emilia-Romagna, altri 3 morti

Sono 196 i nuovi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna con 28.159 tamponi, mentre si registra un calo dei ricoverati in terapia intensiva e si contano altri tre morti, ultraottantenni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,2 anni, 50 gli asintomatici. Nelle province, al primo posto Ravenna con 41 contagi, poi Bologna con 30. I guariti sono 195 in più, i casi attivi due in meno (15.016), il 97,6% in isolamento a casa. I tre decessi sono tutti nel Bolognese, tre uomini di 80, 83 e 89 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (-4 rispetto a ieri), 319 quelli negli altri reparti Covid, stabili.





49 nuovi casi e un morto in Sardegna

In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano un decesso e 49 nuovi casi di positività al Covid (+14), sulla base di 1.520 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.555 test per un tasso di positività dell’1,9%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso numero di ieri), mentre quelli ricoverati in area medica sono 79 (+2); 1.546 i casi di isolamento domiciliare (-7). La vittima è una donna di 66 anni, residente in provincia di Oristano.

Nel Lazio 275 nuovi casi e 3 decessi, Roma a quota 123

«Oggi nel Lazio su 12147 tamponi molecolari e 10027 tamponi antigenici per un totale di 22174 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi (+81), 3 i decessi (-1), 305 i ricoverati (-19), 50 le terapie intensive (+1) e 400 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 123». Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Basilicata, undici positivi su 649 tamponi esaminati

Undici dei 649 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre 57 guarigioni, portando a 27.968 il totale dei lucani che hanno superato la malattia. Negli ospedali lucani restano ricoverate 26 persone, ma nessuna di loro è in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.071. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ne sono state somministrate 1.377: sono 427.075 coloro che hanno ricevuto la prima dose (77,2 per cento), mentre sono 387.201 quelli che hanno avuto anche la seconda (70 per cento).