Coronavirus, oggi in Italia altri 2.772 casi e 37 vittime, tasso di positività a 0,99%

In Campania 280 nuovi positivi, 4 decessi

Sono 280 i nuovi casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari all’1,16%, oggi sale leggermente all’1,58%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 17 posti letto occupati (-1); lieve diminuzione di ricoveri in degenza con 174 posti letto occupati (-3).

In Abruzzo 56 nuovi positivi e 67 guariti, nessun decesso

Sono 56 (di età compresa tra 1 e 95 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81741.Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2550. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77.807 dimessi/guariti (+67 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1384 (-11 rispetto a ieri).

In Emilia-Romagna 223 nuovi positivi

In Emilia-Romagna, dall’inizio della pandemia, si sono registrati 426.994 casi di positività, 223 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.142 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi casi sul numero di test effettuati è dello 1,2%. Dei nuovi positivi, 92 sono asintomatici, e la loro età media oggi è di 46,9 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.019 (31 in meno rispetto a ieri) e di quesi le persone in isolamento domiciliare (che hanno sintomi lievi e non hanno bisogno di ospedalizzazione) sono in totale 14.659 (-11 rispetto a ieri), il 97,6% dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (-2 rispetto a ieri), mentre sono 320 quelli negli altri reparti Covid (18 in meno nelle ultime 24 ore). Le persone complessivamente guarite sono 249 in più rispetto a ieri e raggiungono le 398.454 unità. Oggi, in Emilia-Romagna, si contano cinque decessi (la più giovane è una donna di 59 anni di Reggio Emilia), che in totale sono stati 13.521 dall’inizio dell’epidemia.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Basilicata 17 nuovi casi e un decesso

Nella giornata di ieri in Basilicata sono stati processati 710 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 17 – e tra questi 16 relativi a residenti in Basilicata – sono risultati positivi. Lo comunica la task force regionale. Nello stesso arco temporale si è registrato il decesso di 1 paziente che si trovava ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza. Nella stessa giornata si sono avute 18 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

Un’altra vittima e 63 nuovi positivi in Alto Adige

Torna a crescere il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l’Azienda sanitaria provinciale segnala un nuovo decesso provocato dall’infezione che portsa il totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, a 1.198. Inoltre, i laboratori dell’Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno accertato altri 63 nuovi casi positivi: di questi 32 sono stati rilevati sulla base di 1.014 tamponi pcr (232 dei quali nuovi test) e 31 sulla base di 4.342 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 28: di questi 7 (uno in più rispetto ad ieri) vengono assistiti in terapia intensiva e 21 (2 in meno) nei normali reparti ospedalieri. Altri 7 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantenao isolamento domiciliare sono 1.597, mentre quelle dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 56, per un totale di 77.509.