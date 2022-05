Coronavirus oggi. In Italia altri 29.875 casi (-33% in 7 giorni) e 95 vittime

In Sardegna 1.457 nuovi casi, 5 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 1.457 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1.315 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8353 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (3 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 185 (7 in meno di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 19796 (1204 in meno di ieri). Si registrano 5 decessi: due donne di 83 e 92 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia di Nuoro; due uomini di 85 e 86 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 72 anni residente nella provincia di Sassari.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Abruzzo 1.052 nuovi positivi e 7 decessi



Sono 1.052 (di età compresa tra 6 mesi e 97 anni) i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 402.367. Dei positivi odierni, 876 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell'Aquila, 1 residente fuori regione) e sale a 3.307.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 371.923 dimessi/guariti (+1544 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 27137 (-499 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 2925 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. 240 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 26890 (-495 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare.

In Toscana altri 6 morti e 1.974 positivi



Altri 1.974 nuovi positivi (età media 44 anni, rapporto sui tamponi fatti 12,66%, in salita) e altri 6 morti per Covid in Toscana secondo il report delle 24 della Regione. Le ultime vittime sono state due a Firenze e quattro a Pisa e portano a 10.059 il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi aumentano a 1.143.749 i positivi totali (+0,2% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.102.204 (96,4% dei casi totali); sono stati 2.330 nelle 24 ore secondo tampone negativo.

Gli attualmente positivi sono oggi 31.486, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 348 (-18 il saldo tra ingressi e uscite su ieri pari al -4,9%) di cui 17 in terapia intensiva (saldo invariato). Le altre 31.138 persone positive sono in isolamento a casa con “sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (-344 su ieri, pari al -1,1%).