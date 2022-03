Coronavirus oggi, in Italia altri 35.057 casi (+14,5% da settimana scorsa) e 105 vittime

Nelle Marche -8 ricoveri in 24 ore, occupazione intensive -7%



In sensibile diminuzione nell’ultima giornata i ricoveri nelle Marche che si attestano a 183 (-8 rispetto a ieri): giù il numero di degenti in Terapia intensiva (18; -1) e nei reparti non intensivi (122; -9) mentre aumentano i ricoverati in semintensiva (43; +2); 16 dimessi. Dati che fanno scendere anche le percentuali di occupazione di pazienti Covid nei reparti intensivi (7%) e in Area Medica (16,1%). Lo fa sapere la Regione. In un giorno sono 1.619 i casi di positività rilevati, con l’incidenza in lieve rialzo a 625,21. Tre i deceduti in 24ore, tutti con patologie pregresse, (un 69enne di Falerone, un 79enne di Porto Sant’Elpidio, entrambi in provincia di Fermo) e una 89enne di Ascoli Piceno; il totale regionale di vittime correlate alla pandemia sale a 3.616. In picchiata il numero di positivi (isolati più ricoverati) a 15.307 (-1.236). In calo anche gli isolamenti domiciliari a 16.432 (-221) mentre i guariti/dimessi sono 316.965 (+2.852). Gli ospiti di strutture territoriali sono 143 e nove in osservazione nei pronto soccorso.

In Emilia-Romagna 2.089 nuovi casi e 4 decessi



Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 1.198.689 casi di positività, 2.089 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.388 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 42,4 anni. Attualmente, i pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva della regione sono 68 (il numero è invariato rispetto a ieri) e la loro età media è di 64 anni. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono, invece, 1.177 (+10 rispetto a ieri, +0,9%) e la loro età media è di 74,5 anni.

La provincia con più contagi continua a essere Bologna, con 379 nuovi casi su un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 245.611, ed è seguita da Modena, con 263 su 185.954, Reggio Emilia, con 259 su 132.057, Ravenna, con 244 su 110.439, Ferrara, con 180 su 82.042, Parma, con 175 su 97.862, Rimini, con 171 su 118.281, Cesena, con 155 su 67.687, Piacenza, con 110 su 64.924, Forlì, con 93 su 56.670, e il Circondario Imolese, con 60 su 37.162. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 28.888 (-406).

Di questi, le persone in isolamento domiciliare, cioè chi presenta sintomi lievi o non ha sintomatologia, sono complessivamente 27.643 (-416), il 95,7% del totale dei casi attivi. Le persone guarite sono 2.491 in più rispetto a ieri e raggiungono le 1.153.802 unità. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 decessi e, in totale, dall’inizio della diffusione del Covid-19, in Emilia-Romagna, hanno perso la vita 15.999 persone.

Nel Lazio 3.923 (-11) nuovi casi e 3 morti (-2)



Oggi nel Lazio su 6.595 tamponi molecolari e 34.313 tamponi antigenici per un totale di 40.908 tamponi, si registrano 3.923 nuovi casi positivi (-11), sono 3 i decessi (-2), 1.113 i ricoverati (-13), 98 le terapie intensive (+6) e +5.406 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.822. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, aggiungendo che “il sistema sanitario regionale è in stato di massima allerta ed è stato innalzato il livello di cybersicurezza’”, dopo l’alert diramato dal Csirt (Computer Security Incident Response Team), struttura istituita presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn).