Coronavirus oggi, in Italia altri 48.483 casi (+33,1% da settimana scorsa) e 156 vittime

Campania, incidenza al 13%, sette nuove vittime



Sono 4.303 i nuovi positivi al Covid in Campania su 33.077 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 13%, dal 14,38 di ieri. Sette le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi, di cui cinque nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. Prosegue il trend di miglioramento sul versante ospedaliero: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 28 (-1 rispetto a ieri). quelli in degenza 547 (-28).

748 positivi e 4 decessi in Friuli Venezia Giulia, calano i ricoveri

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.029 tamponi molecolari sono stati rilevati 328 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,52 per cento. Sono inoltre 5.047 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 420 casi (8,32%). Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 145. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (19,25%), seguita dalla 50-59 (16,44%) e 14-19 (11,10%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 90 anni di Fogliano Redipuglia (deceduta in ospedale), una donna di 79 anni di Tavagnacco (deceduta in ospedale), un uomo di 77 anni con residenza straniera (deceduto in ospedale a Udine) e un uomo di 58 anni di Tolmezzo (deceduto in una Rsa). I decessi complessivamente sono pari a 4.819. I totalmente guariti sono 291.419, i clinicamente guariti 210, mentre le persone in isolamento risultano essere 16.900.

In Abruzzo oggi 1.211 nuovi contagi e 3 morti

Sono 1.211 (di età compresa tra 2 mesi e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 273.273. Dei positivi odierni, 774 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 82enne della provincia di Chieti, mentre 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.006. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 207755 dimessi/guariti (+4.945 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 62.512 (-3739 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 9641 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. Sono 276 i pazienti (-2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 10 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 62.226 (-3.733 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.922 tamponi molecolari (2.095.154 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 7.840 test antigenici (3.028.473). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10.29 per cento.

In Basilicata 611 nuovi casi e nessun decesso

La task force regionale della Basilicata comunica che nella giornata di ieri, 8 marzo, 88 persone sono state ricoverate per Covid-19, 3 in meno rispetto al giorno precedente. Nel dettaglio 55 persone sono state ricoverate all’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 33 all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva. Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.031 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 611 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 1.517 guarigioni. Nessun decesso è stato segnalato alla task force regionale Inoltre sono state effettuate 630 vaccinazioni. A ieri sono 467.447 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento), 438.970 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,3 per cento) e 342.532 (61,9 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.248.966 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In Puglia 4.155 nuovi casi, incidenza al 14,2%

Sono 4.155 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 29.169 test giornalieri eseguiti, con una incidenza del 14,2% di molto ridotta rispetto ai ieri quando aveva raggiunto il 26,3%. Sono morte 15 persone (ieri erano state 20). Delle 75.364 persone attualmente positive, 531 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 544), mentre è rimasto stabile a 31 il numero delle persone in terapia intensiva. Anche oggi è la provincia di Lecce la più colpita per i nuovi contagi che sono 1.305, mentre nel Barese sono stati 1.162. Questa la distribuzione nelle altre province: Foggia: 595; Taranto, 444; Brindisi, 328; Bat, 287; residenti fuori regione, 24 e 10 di provincia in definizione.