Coronavirus oggi, in Italia altri 48.886 casi e 86 vittime.

In Puglia 4.422 nuovi casi e 2 morti, 18% positività

Oggi si registrano in Puglia 4.422 nuovi casi di Coronavirus su 24.527 test (18% tasso di positività ) e due decessi. Questa la distribuzione dei casi per provincia: a Bari 1.265, nella Bat 278, a Brindisi 381, a Foggia 488, a Lecce 1.496, a Taranto 470. Tra i residenti fuori regione i casi sono 33 e per ulteriori 11 contagi la provincia è in via di definizione. Delle 80.152 persone attualmente positive 543 sono ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva.

In Sardegna 1.305 nuovi contagi, 3 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 1305 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1023 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8525 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 310 (8 in meno rispetto a ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 24186 (329 in più rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi.

Umbria: ricoveri stabili ma salgono nuovi casi

Si mantengono sostanzialmente stabili i ricoverati Covid in Umbria, 160 complessivamente, uno in più, cinque dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. In base a quanto riporta il portale della Regione, al 13 marzo continua la risalita degli attualmente positivi al virus, 15.048, il 5 per cento in più rispetto a sabato, pari a 713 unità. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.824 nuovi casi, 1.108 guariti e altri tre morti. Sono stati analizzati 2.324 tamponi e 7.233 test antigenici, con un tasso di positività pari al 19 per cento contro il 17,86 di sabato il 14,58 dello stesso giorno della scorsa settimana.