Coronavirus oggi, in Italia altri 53.127 casi (+39,4% da settimana scorsa) e 156 vittime

Oggi in Abruzzo, 1.378 nuovi positivi e 4 decessi

Oggi in Abruzzo il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi, si tratta di un 88enne della provincia dell’Aquila e di una 89enne della provincia di Chieti, altri 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Sale a 3.019 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. Sono 1.378 (di età compresa tra 2 mesi e 98 anni) i nuovi casi positivi al Covid 19, oggi in regione, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 275.867 contagi, compresi anche 243.948 dimessi e guariti (717 in più rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 28.900 (650 in più rispetto a ieri). Sono 245 i pazienti (9 in meno rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica covid; 13 i ricoverati (1 in più rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 28.642 (658 in più rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.567 tamponi molecolari (2.102.526 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 8.351 test antigenici (3.045.571 in tutto il corso della pandemia).

In Puglia 4.748 casi (16,7% positività) e 12 morti

Oggi in Puglia si registrano altri 4.748 casi di Coronavirus su 28.428 test (16,7% positività) e 12 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.303, nella provincia Bat 389, in quella di Brindisi 388, nel Foggiano 606, in provincia di Lecce 1.464 e in quella di Taranto 545. Sono residenti fuori regione altri 41 contagiati mentre per ulteriori 12 casi non si conosce la provincia di appartenenza. Delle 77.587 persone attualmente positive 529 sono ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva.

In Umbria in rialzo nuovi casi e ricoverati

Continuano a crescere quasi tutti gli indicatori della diffusione del Covid in Umbria. Secondo quanto riporta il sito della Regione nell’ultimo giorno sono stati infatti registrati 1.836 nuovi positivi, più 3,7 per cento rispetto a giovedì, 812 guariti e nessun nuovo morto. Gli attualmente positivi sono ora 13.470, più 8,2 per cento pari a 1.024 unità. Salgono leggermente anche i ricoverati negli ospedali 152, cinque in più, mentre scendono a tre, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Sono stati analizzati 2.430 tamponi e 7.420 test antigenici, per un tasso di positività del 18,6 per cento (era 15,33 giovedì).

In Alto Adige 650 nuovi casi e due vittime

Sono 650 i nuovi contagi da covid registrati in Alto Adige secondo quanto riporta il bollettino aggiornato divulgato dall’azienda sanitaria. 67 i casi positivi al test pcr su 530 tamponi effettuati. Altri 583 i test antigenici positivi, su 4.710 eseguiti. Due le vittime nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna over 70 e di un uomo over 80. Il totale dei morti da inizio pandemia sale così a 1.424. Variazioni minime per quanto riguarda la situazione ricoveri: stabile a 57 il dato sui pazienti nei normali reparti ospedalieri, mentre scendono da tre a due i ricoveri in terapia intensiva. Nel bollettino sono segnalati anche 353 nuove guarigioni. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 6.047.

In Liguria 1209 nuovi casi. Ricoveri scendono a 248

Sono in tutto 1209 i nuovi positivi odierni al covid in Liguria a fronte di oltre 9701mila tamponi fra molecolari e antigenici rapidi. Secondo i dati del report quotidiano della Regione negli ospedali del territorio oggi sono 248 i pazienti ricoverati, 14 in meno di ieri, di cui 14 in terapia intensiva. 4 i decessi registrati, i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore ammontano a 2166.