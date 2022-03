Coronavirus oggi, in Italia altri 53.825 casi e 133 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi in Italia, 12 marzo, sono stati rilevati 53.825 nuovi contagi (ieri 53.127) da coronavirus , diagnosticati attraverso 417.777 tamponi (ieri 425.638). Il tasso di positività è del 12,9% (ieri era al 12,48%). Le vittime sono state 133 (ieri erano state 156). In calo i ricoveri - oggi sono 8.234, 40 meno di ieri - e le terapie intensive, oggi 513, 14 meno di ieri. Negli ultimi 7 giorni (6-12 marzo) ci sono stati 326.996 casi, in crescita del 30,2% rispetto alla settimana precedente (27 febbraio-5 marzo). Nello stesso periodo si sono registrati 1.000 decessi, in diminuzione del -26,8% rispetto alla settimana precedente (27 febbraio-5 marzo).

Nelle regioni

La regione che registra oggi il maggior numero di contagi è il Lazio, con 6.268 casi, seguito dalla Lombardia, con 5.501 casi, e dalla Puglia, con 5.348.



Oggi in Emilia-Romagna 2.730 nuovi casi e 5 morti



Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.212.925 casi di positività, 2.730 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.509 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 9.506 molecolari e 9.003 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 10.215.811 dosi; sul totale sono 3.763.313 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,6 %. Le terze dosi fatte sono 2.692.901. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 58 (numero invariato rispetto a ieri), l'età media è di 64,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.041 (-7 rispetto a ieri, -0,7%), età media 74 anni.



Toscana, altri 15 morti in un giorno

Altri 15 morti per Covid in Toscana nelle 24 ore. I decessi salgono a un totale di 9.217 dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi sono stati 4.243 (età media 39 anni) e portano il totale a 892.918, +0,5% sul totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 855.820 (95,8% dei casi totali), sono stati 2.794 nelle 24 ore con tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.881 (+5,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 685 (-1 il saldo giornaliero su ieri tra ingressi e uscite pari al -0,1%) di cui 41 in terapia intensiva (-1 il saldo pari al -2,4%). Altre 27.196 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+1.435 su ieri, +5,6%).

Nelle Marche 1.512 casi, incidenza scende a 752,36

Dopo 7 giorni di crescita, sia pure graduale, il tasso cumulativo di incidenza nelle Marche scende, anche se di poco, a 752,36 (ieri 753,76) su 100mila abitanti, mentre si registrano nelle ultime 24 ore 1.512 nuovi positivi al covid, che rappresentano il 37,9% dei 3.985 tamponi analizzati del percorso diagnostico su 4.975 tamponi complessivi. La provincia di Ancona resta quella con il maggiore numero di nuovi contagi, 461. Le fasce di età più interessate dal virus restano quelle 25-44anni con 418 casi e 45-59 anni con 334. A seguire quella 60-69 con 146. Nelle fasce di età tra zero e 18 anni sono stati rilevati 340 positivi.