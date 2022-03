Coronavirus oggi, in Italia altri 54.230 casi (+30,7% da settimana scorsa) e 136 vittime

Oggi in Sardegna 1.801 contagi e 2 morti

Sono 1.801 i nuovi contagi registrati oggi, 10 marzo, in Sardegna. Ma ci sono anche altre due vittime. Il numero dei positivi riscontrati nelle ultime 24 ore emerge da 374 tamponi molecolari e 1.427 antigenici, su un totale di 11.051 test processati. Un 63enne dell’Oristanese e un 94enne del Cagliaritano sono le uniche vittime segnalate nell’ultimo bollettino, dove viene aggiornato anche il conto dei positivi ricoverati: 18 (uno in più) nelle terapie intensive e 313 (5 in meno) nell’area medica. Con 168 persone coinvolte in meno, scende a 23.320 il numero di sardi in isolamento domiciliare.

Lazio, oggi 6.136 casi e 17 decessi

Oggi nel Lazio su 10.275 tamponi molecolari e 40.169 tamponi antigenici per un totale di 50.444 tamponi, si registrano 6.136 nuovi casi positivi (+494), sono 17 i decessi (+4), 1.037 i ricoverati (-36), 79 le terapie intensive (-10) e +9.123 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.693. Oggi superata la quota di 1 milione di guariti.

In Toscana 4.134 nuovi casi e 5 decessi

Sono in netto aumento rispetto a ieri i nuovi casi di covid registrati oggi in Toscana: 4.134 in più rispetto a ieri (1.367 confermati con tampone molecolare e 2.767 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano anche 5 nuovi decessi in Toscana: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 85,8 anni: 2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pisa, 1 fuori Toscana. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 850.244 (96,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.401 tamponi molecolari e 22.079 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14% è risultato positivo. Sono invece 7.178 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 57,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 25.309, +5,9% rispetto a ieri.

In Puglia 4.713 casi (17% test) e 7 morti

Oggi in Puglia si registrano altri 4.713 casi di coronavirus su 27.807 test (17% positività) e 7 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.311, nella provincia Bat 360, in quella di Brindisi 386, nel Foggiano 606, in provincia di Lecce 1.488, nel Tarantino 500. Sono residenti fuori regione altri 41 contagiati mentre per altre 21 persone positive la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 76.606 persone attualmente positive 543 sono ricoverate in area non critica e 29 in terapia intensiva.

Marche, 1.893 casi, incidenza sale per sesto giorno

In rialzo per il sesto giorno consecutivo nelle Marche l’incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti: nell’ultima giornata ha toccato i 752,03 (ieri 703,07) con i 1.893 positivi rilevati. Tra questi, secondo i dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale, ci sono 379 persone con sintomi. I tamponi eseguiti sono 4.543 tra i quali 3.989 nel percorso diagnostico (47,5% di positivi) e 554 nel percorso guariti. I casi comprendono 496 contatti stretti di positivi, 491 contatti domestici, 23 in setting scolastico/formativo, 2 rispettivamente in setting lavorativo, di vita/socialità e assistenziale, 1 in setting sanitario. Su 366 contagi è in corso un approfondimento epidemiologico.