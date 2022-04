Coronavirus oggi, in Italia altri 56.263 casi (+8,21% in 7 giorni) e 79 vittime

’I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 36 (-1 rispetto a ieri, -2,7%), l'età media è di 66 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.422 (invariato rispetto a ieri), età media 76 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 a Parma (invariato); 2 a Reggio Emilia (+1); 4 a Modena (-1); 14 a Bologna (+2); 2 a Ferrara (invariato); 5 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (invariato); 5 a Rimini (-1). Nessun ricovero in terapia intensiva a Cesena (-1 rispetto a ieri) e a Imola (come ieri).L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,9 anni’’.

In Trentino 350 contagi e un decesso, ricoveri stabili

In Trentino oggi un decesso e 350 nuovi contagi intercettati da 2.783 tamponi. “Per quanto riguarda il decesso si tratta di una donna ultracentenaria non vaccinata che soffriva di altre patologie”, precisa l’azienda sanitaria provinciale di Trento. Sul versante delle ospedalizzazioni, a fronte di 5 dimissioni ci sono stati altrettanti ingressi: sono dunque 66 i pazienti ricoverati di cui 3 in rianimazione. Intanto, la campagna vaccinale è arrivata a quota 1.213.409 somministrazioni, cifra che comprende 427.794 seconde dosi e 335.313 terze dosi.



Nel Lazio 7 morti e 5.985 casi, la metà a Roma



“Oggi nel Lazio su 5.728 tamponi molecolari e 29.786 tamponi antigenici per un totale di 35.514 tamponi, si registrano 5.985 nuovi casi positivi (-1.086), sono 7 i decessi (-7), 1.125 i ricoverati (-18), 70 le terapie intensive (+2) e +3.352 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.882.” E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Toscana 3.403 nuovi casi e 3 decessi da ieri



In Toscana sono 1.078.868 i casi di positività, 3.403 in più rispetto a ieri (1.050 confermati con tampone molecolare e 2.353 da test rapido antigenico).Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 3 uomini, 2 di Lucca e uno di Pisa, con un’età media di 87,3 anni. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.015.096 (94,1% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 4.057 tamponi molecolari e 16.253 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,8% è risultato positivo. Sono invece 4.909 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 53.981, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 681 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in più).