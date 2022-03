Coronavirus oggi. In Italia altri 59.555 casi (-1,4% da settimana scorsa) e 82 vittime

Veneto, 4.881 nuovi casi e un decesso



Si registrano da ieri 4.881 nuovi casi di Covid in Veneto e un decesso. Emerge dal bollettino aggiornato sull’emergenza in Veneto. I casi attualmente positivi sono 75.870. In calo (-13) i pazienti attualmente positivi in area non critica mentre un paziente in più è ricoverato in terapia intensiva.

In Toscana 6 morti, risalgono ricoveri e terapie intensive

Sono sei - due donne e quattro uomini con un’età media di 79,3 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell’epidemia è salito a 9.441. I casi complessivi di positività in regione sono 965.508. L’età media dei 4.145 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Gli attualmente positivi sono oggi 47.913, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 823 (14 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (3 in più).



In Friuli Venezia Giulia 803 nuovi casi e 4 decessi



Sono 803 i nuovi casi Covid registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore di cui 204 su 1.869 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 10,91%. Sono inoltre 4.452 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 599 casi (13,45%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 92 anni di Trieste (deceduta in ospedale), un uomo di 90 anni di Sacile (deceduto in ospedale), una donna di 90 anni di Muggia (deceduta in Rsa) e un uomo di 83 anni di Flaibano (deceduto in Rsa).

Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.903, con la seguente suddivisione territoriale: 1.206 a Trieste, 2.323 a Udine, 933 a Pordenone e 441 a Gorizia. I totalmente guariti sono 302.346, i clinicamente guariti 203, mentre le persone in isolamento risultano essere 22.697.

Ancora calo positivi in Umbria, ma 11 ricoveri in più

Ancora in discesa la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, con un calo del 4,3 percento nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 11 ricoveri in più, 214 in tutto, tre dei quali (uno in meno) in terapia intensiva. I nuovi contagi emersi nell’ultimo giorno, secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 27, sono 1.544, l’8,6 per cento in meno rispetto a ieri. I guariti sono 2.456, e si registrano altre tre vittime (1.791 in tutto). Gli attualmente positivi scendono così a 20.139, circa 900 meno in un giorno. Sono stati analizzati 8.384 test antigenici e 2.160 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 14,64 per cento (16,4 sabato e 18,1 venerdì).



In Valle d’Aosta 50 nuovi casi e nessun decesso



Sono 50 i nuovi casi Covid registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore per un totale di 32.392 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione che non comunica altri decessi Covid per un totale di 524. Sono 1.203 gli attuali positivi di cui nessuno in terapia intensiva, 16 in reparto e 1.187 in isolamento domiciliare: 8 i nuovi guariti.