Coronavirus oggi, in Italia altri 60.191 casi (+29,1% da settimana scorsa) e 184 vittime

Valle d'Aosta, nessun decesso e 83 nuovi casi positivi



Nessun decesso e 83 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone colpite da virus da inizio emergenza ad oggi nella regione a 31.769. I positivi attuali sono 1.322 di cui 1.304 in isolamento domiciliare, 16 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è salito a 29.925, in aumento di 61 unità rispetto alla rilevazione di ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è pari a 129.039 unità mentre i tamponi finora effettuati sono 473.285. I decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 522.

Campania, positivi al 14,3%, segno meno per intensive



Sono 5.852 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 40.690 test effettuati, per un indice di contagio pari al 14,38%, in leggero calo rispetto al 15% registrato ieri su un numero di tamponi di gran lunga inferiore. Dal quotidiano bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania si apprende anche che sono cinque i decessi nelle ultime 48 ore che vanno ad aggiungersi ad altre sei morti precedenti ma registrate solo ieri. Capitolo posti letto: quelli di terapia intensiva disponibili sono 631 a fronte di 29 occupati (-1 rispetto al dato di ieri). In leggera flessione anche i posti letto di degenza occupati: 575, a fronte dei 591 di ieri (-16).

Oggi in Abruzzo 1.684 nuovi positivi e 3 decessi

Da ieri in Abruzzo si registrano 3 nuovi decessi a causa del coronavirus, di età compresa tra 61 e 91 anni. Di questi 1 è segnalato in provincia di Teramo, 1 in provincia di Pescara e 1 è residente fuori regione. Il bilancio dei pazienti deceduti, dall’inizio della pandemia, sale a 3.003. Sono 1.684, di età compresa tra 8 mesi e 101 anni, i nuovi casi positivi al Covid 19 che portano il totale dei contagi, dall’inizio dell’emergenza a 272.064. Nel numero sono compresi anche 202.810 dimessi e guariti, 499 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 66251, da ieri 1138 in più. Sono 278 i pazienti (16 in meno rispetto a ieri) in ospedale in area medica Covid. Sono 14 (2 in più rispetto a ieri) i ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri 65.959 (1.152 in più rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.969 tamponi molecolari (2.091.232 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 11.449 test antigenici (3.020.633 in tutto il corso della pandemia).

Toscana, 3.840 nuovi casi e 18 decessi

In Toscana sono 877.431 i casi di positività al coronavirus, 3.840 in più rispetto a ieri (753 confermati con tampone molecolare e 3.087 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 8 uomini e 10 donne con un’età media di 79,6 anni: 2 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 5 a Pisa, 4 a Livorno. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 844.219 (96,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.425 tamponi molecolari e 25.060 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Sono invece 6.599 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.050, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 747 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (stabili). L’età media dei 3.840 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). Complessivamente in Toscana 23.303 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (35 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). Sono 4.914 (117 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 747 (3 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%), 50 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 844.219.

Veneto, oggi 1.119 contagi e 12 morti

Sono 1.119 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 marzo 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 531 (+5). In area non critica i malati sono 494 (+5), mentre in terapia intensiva ricoverate 37 persone. Le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri sono 3.220 e i residenti in Veneto che hanno già fatto il ciclo completo sono l'81,5%.