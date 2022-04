Coronavirus oggi, in Italia altri 70.520 casi (+10,5% in 7 giorni) e 143 vittime

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (16,84%), seguita dalla 40-49 (15,99%) e 60-69 (12,54%). Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.979, con la seguente suddivisione territoriale: 1.230 a Trieste, 2.357 a Udine, 941 a Pordenone e 451 a Gorizia. I totalmente guariti sono 327.661, i clinicamente guariti 268, mentre le persone in isolamento risultano essere 24.333. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 357.401 persone.

In Basilicata 914 positivi e 3 decessi



Sono 914 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l’esame di 3.354 tamponi (molecolari e antigenici): lo ha reso noto la task force regionale sulla pandemia, aggiungendo che sono stati registrati anche tre decessi e altre 648 guarigioni. Negli ospedali lucani sono ricoverate 83 persone (nove in meno di ieri), delle quali tre (come ieri) in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. I lucani attualmente positivi sono 28.205 (ieri erano 27.958) dei quali 28.122 in isolamento domiciliare.

Il bilancio delle vittime lucane della pandemia è salito a 837, mentre finora sono state registrate 91.675 guarigioni. Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 376): sono 468.083 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (84,6%), 441.651 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (79,8%) e 354.8945 (64,2%) quelli che hanno ricevuto la terza. Sono invece 1.220 (0,2%) i lucani che hanno ricevuto la quarta dose.



In Calabria 2.362 nuovi contagi e 5 morti



Secondo il bollettino sull'emergenza Covid diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 2.362 i nuovi contagi registrati (su 10.148 tamponi effettuati), +2.281 guariti e 5 morti (per un totale di 2.465 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +76 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 283) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 17).

In Sardegna oggi 1.875 nuovi casi e 10 decessi



In Sardegna si registrano oggi 1.875 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1.635 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.064 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 308 ( -1 ). 29912 sono i casi di isolamento domiciliare (+267). Lo comunica una nota della Regione. Si registrano 10 decessi: 4 donne di 83, 93, 94 e 95 anni, nonché 4 uomini di 73, 81, 83 e 97 anni, residenti nella provincia di Sassari; un uomo di 87 anni, residente nella provincia di Nuoro e una donna di 95, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.