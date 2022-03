Coronavirus oggi, in Italia altri 72.568 casi (+49,7% da settimana scorsa) e 137 vittime

In Alto Adige 1 decesso e 653 nuovi casi

In Alto Adige si è verificato un nuovo decesso da Covid-19. Lo comunica l’Azienda sanitaria altoatesina che informa anche che sono 652 i nuovi casi accertati in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 659 tamponi Pcr e registrato 30 nuovi casi positivi. Inoltre 622 test antigenici dei 4.578, eseguiti ieri, sono risultati positivi.

Sono 54 (-6) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 31 quelli nelle strutture private convenzionate (postacuti), mentre rimane stabile a 3 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono 13 (+3) i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. Le persone in quarantena attualmente in Alto Adige sono 6.520, ovvero 127 in meno rispetto a ieri.

In Veneto 5.795 casi, 832 i ricoveri e 9 i decessi



Sono 5.795 i nuovi casi registrati in Regione Veneto alle 8 di oggi, rispetto ai 7.313 di ieri. Continua il trend di crescita del numero degli attualmente positivi: 57.002 contro i 55.118 di ieri. Riprende a salire anche il numero dei ricoveri: 832 oggi contro i 811 di 24 ore fa per effetto di un incremento dei ricoveri in area non critica (774 contro i 753 di ieri). In calo invece i pazienti in terapia intensiva a quota 58 (erano 61 ieri). I decessi di oggi sono 9 contro i 11 di ieri.