Coronavirus oggi. In Italia altri 73.357 casi (-0,9% da settimana scorsa) e 118 vittime

In Piemonte 2.525 nuovi casi, tasso positività 8%

In Piemonte è dell’8% il tasso di positività al Covid, secondo i dati del bollettino giornaliero diffuso dall’Unità di Crisi della Regione: 2.525 i nuovi casi accertati con 31.660 tamponi diagnostici, di cui 28.211 antigenici. Stabile il numero dei ricoverati: sono 24, come ieri, in terapia intensiva, 565 (con un calo di 3) negli altri reparti. Due i decessi, nessuno relativo a oggi, 2.504 i nuovi casi di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 50.447, gli attualmente positivi in Piemonte 51.036.



CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Oggi in Abruzzo 2.214 nuovi positivi e 5 decessi



Oggi in Abruzzo si registrano 5 decessi a causa del coronavirus, di età compresa tra 65 e 85 anni. In regione sono 776 guariti al virus nelle ultime 24 ore e 2.214 i nuovi positivi, di età compresa tra 3 mesi e 100 anni. Da ieri sono stati eseguiti 4.211 tamponi molecolari e 11.471 test antigenici,dai test antigenici rapidi sono emersi 1.504 positivi nelle ultime ore. Dall’inizio della pandemia sono 266.867 i guariti. Gli attualmente positivi sono 34.294, esattamente 1.424 in più da ieri. Nelle aree mediche covid degli ospedali abruzzesi sono 275 i ricoverati, da ieri 3 in più. Sono 14 i positivi in cura nei reparti di terapia intensiva (1 in meno da ieri). Restano in isolamento domiciliare 34.005 persone, 1.422 in più rispetto a ieri.

In Emilia Romagna 4.080 nuovi casi e 10 decessi

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.261.493 casi di positività, 4.080 in più rispetto a ieri, su un totale di 21.546 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.313 molecolari e 10.233 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è il 18,9%. Purtroppo, si registrano 10 decessi: 1 in provincia di Parma (una donna di 74 anni); 3 in provincia di Reggio Emilia (tre donne di 81, 83 e 84 anni); 2 in provincia di Modena (una donna e un uomo entrambi di 89 anni); 2 nel Circondario Imolese (una donna e un uomo entrambi di 86 anni); 2 in provincia di Ferrara (due uomini rispettivamente di 66 e 84 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 16.218.

7.163 nuovi contagi in Veneto, 5 morti

Sono 7.163 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero (ieri erano 6.868). Si registrano altri 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.458.593, mentre gli attualmente positivi sono 75.807. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.100. Negli ospedali veneti sono ricoverate 471 persone in area medica (ieri erano 464) e 23 in terapia intensiva (ieri erano 25). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 117. Nella giornata di ieri sono state somministrate 6.087 dosi di vaccino.

In Sardegna 1.855 nuovi casi e 6 decessi

In Sardegna si registrano oggi 1.855 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1.453 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.078 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 325 ( +12 ), 29.586 sono i casi di isolamento domiciliare (+8). Si registrano 6 decessi: 2 donne di 84 e 93 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 64 e 1 donna di 86 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 uomo di 88 anni, residente nella provincia di Sassari, e 1 deceduto nella provincia di Nuoro.