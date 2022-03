Coronavirus oggi. In Italia altri 75.616 casi (-1% da settimana scorsa) e 146 vittime

Sono invece 8.530 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.128, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 806 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 13 uomini e 4 donne con un’età media di 86,6 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

L’età media dei 5.469 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (20% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.906 confermati con tampone molecolare e 3.563 da test rapido antigenico). Sono 271.342 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.286 in più rispetto a ieri), 68.557 a Prato (242 in più), 77.780 a Pistoia (339 in più), 45.256 a Massa (334 in più), 99.785 a Lucca (676 in più), 108.892 a Pisa (569 in più), 82.577 a Livorno (546 in più), 87.785 ad Arezzo (586 in più), 65.030 a Siena (498 in più), 48.990 a Grosseto (393 in più).

In Puglia incidenza casi raddoppiata in 2 settimane

Nella settimana dal 18 al 24 marzo l’incidenza dei casi in Puglia ogni 100mila abitanti è salita a 1.352 rispetto ai 694 di 2 settimane fa (periodo 4-10 marzo). Rispetto alla settimana precedente, invece, l’incidenza è passata da 1.060 a 1.352. Solo in Umbria il rapporto l’incremento è stato maggiore (1.548 contagi ogni 100mila residenti). È quanto riporta il monitoraggio del ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità pubblicato questa mattina.



In Alto Adige 738 casi e una vittima



Sono 738 i nuovi casi registrati in Alto Adige secondo quanto riporta il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria locale. Il totale dei positivi è frutto di 56 test pcr (su 463 effettuati) e 682 tamponi antigenici (su 4.721 eseguiti). Un’altra vittima, una donna ultraottantenne, porta il totale da inizio pandemia a 1.440. Continua l’oscillazione dei dati sui ricoveri: oggi sono 68 i pazienti ospedalizzati nei normali reparti (erano 61 ieri), mentre restano 4 le persone in terapia intensiva. Nell’ultimo aggiornamento ci sono anche 574 guariti. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 7.385.



Nelle Marche +2.502 casi, incidenza plateau epidemico



Nelle Marche ci sono 2.502 nuovi casi casi registrati nelle ultime 24 ore con incidenza a 1.163,11 (ieri 1.187) su 100mila abitanti, indicando una fase di plateau epidemico, secondo l’Osservatorio epidemiologico regionale. I nuovi casi rappresentano il 42,8% dei 5.840 tamponi analizzati nel percorso diagnostico su 7.536 tamponi complessivi. I soggetti con sintomi con 485, i contatti stretti di casi positivi 694, i contatti domestici 653, i positivi in setting scolastico formativo 26, i contatti in ambiente di vita socialità 8, i contatti in setting lavorativo 5.