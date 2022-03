Coronavirus oggi. In Italia altri 76.260 casi (+5% da settimana scorsa) e 153 vittime

In Basilicata 1.099 contagi e 2 decessi

In Basilicata sono 1.099 i nuovi casi di contagio su un totale di 4.284 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 2 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Ferrandina e Roccanova. Sono state registrate 477 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 98 (-8) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 56 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 42 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 22.600. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 469 somministrazioni. Finora 467.749 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5% della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 440.726 hanno ricevuto la seconda (79,7%) e 348.992 sono le terze dosi (63,1%), per un totale di 1.257.630 somministrazioni effettuate.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Nelle Marche aumentano i ricoveri, 7 pazienti in terapia

Nelle Marche aumento i ricoveri: i pazienti assistiti nelle strutture ospedaliere regionali sono 227, sette in più di ieri. Di questi, 7 (+1) sono ricoverati in terapia intensiva ed occupano il 2,7% dei posti letto. In area medica, invece, ci sono 220 pazienti, sei in più di ieri ed occupano il 21,56% dei posti letto. Sono i dati forniti dal servizio sanitario regionale.

In Alto Adige 684 casi e 2 vittime



Dopo l’impennata di ieri, tornano a scendere i casi in Alto Adige. Il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria segnala 684 nuovi contagi: 51 le positività registrate dai test pcr (su 763 effettuati), altre 633 quelle ai test antigenici (su 4.472 eseguiti). Si segnalano altre due vittime: un uomo ultrasettantenne e una donna ultraottantenne. I morti da inizio pandemia in Alto Adige salgono così a 1.438. Lieve calo per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere provinciali: sono 68 i pazienti ricoverati nei normali reparti (erano 72 ieri), mentre resta stabile a 5 il dato sull’occupazione delle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore si contano anche 849 guariti. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 7.002.