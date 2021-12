Coronavirus oggi, in Italia record di casi (78.313) e tamponi: 202 vittime e tasso di positività al 7,56%

In Alto Adige 502 nuovi contagi, 2 i decessi



Oggi in Alto Adige ci sono 502 nuovi contagi, 2 i decessi. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.627 tamponi Pcr e registrato 95 nuovi casi positivi, e 407 test antigenici positivi. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 87, quelli nelle strutture private convenzionate sono 49. Sono 18 le persone ricoverate nelle terapie intensive. I guariti totali sono 95.049 (+253).

In Umbria oltre 2.700 positivi, ricoveri in crescita



Più di 2.700 nuovi contagi, una vittima e ricoveri ordinari in costante crescita, mentre tengono le terapie intensive. Questo l’andamento della pandemia in Umbria in base ai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 2.717 nuovi positivi, un nuovo picco da inizio della pandemia. Record però anche di test analizzati, tra rapidi e antigenici, che sfiorano i 26 mila totali. Il tasso di positività è prossimo al 10,5%.

A fronte di 132 guariti, il numero degli attualmente positivi cresce di 2.584, raggiungendo quota 11.091. Da registrare una nuova vittima, che porta a 1.502 il totale delle vittime in Umbria da inizio pandemia. Sul fronte ospedalizzazioni, si conferma il trend emerso negli ultimi giorni, che vede i ricoveri ordinari in costante crescita, mentre le terapie intensive restano sotto controllo. Attualmente risultano ricoverate per covid in Umbria 112 persone, 10 in più rispetto a ieri. Di queste, otto si trovano in terapia intensiva, una in meno.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Toscana, altri 6 morti, i ricoverati salgono a 600



Record ’storico’ di 4.453 nuovi casi in un giorno (età media 36 anni) e altri 6 morti (età media 82,8 anni) per Covid in Toscana secondo il bollettino delle ultime 24 ore della Regione. Le ultime vittime sono state due a Prato e una nelle aree di Lucca, Pisa, Siena e Grosseto. Il totale dei decessi sale a 7.531 dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi portano a 341.579 i positivi totali censiti nella regione dall’inizio dell’epidemia (+1,3% sul totale del giorno precedente).

I guariti invece sono stati 585 nelle 24 ore e crescono sul totale del +0,2% (valore che si mantiene costante ma che non compensa neanche da lontano l’attuale sviluppo dei contagi) raggiungendo quota 297.913 (87,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 36.135, +12% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono saliti a 600 (+31 persone su ieri il saldo giornaliero tra ingressi e uscite, +5,4%) di cui 80 in terapia intensiva (+4 persone il saldo, pari al +5,3%).

Altre 35.535 persone positive sono in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (+3.831 su ieri, +12,1%). Ci sono poi 49.061 altre persone in quarantena domiciliare (+2.672 su ieri, pari al +5,8%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. In Toscana sono 85.196 le persone bloccate, di fatto, per motivi diversi, dal Covid, tra tutti i positivi attuali più le persone in quarantena domiciliare in attesa dell’evoluzione delle loro condizioni cliniche.



In Puglia cala numero pazienti in terapie intensive



Nonostante un aumento importante di contagi in Puglia il tasso di occupazione nelle terapie intensive resta basso e registra un calo. Ieri è infatti passato, secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenas, dal 5 al 4%, contro una media nazionale del 12%.

Negli altri reparti di Medicina Covid il tasso di occupazione ieri ha subito un leggero aumento, dal 6 al 7%, ma resta molto sotto la media nazionale, pari al 15%, e al limite fissato dal ministero della Salute per il passaggio in zona gialla, sempre 15%.

In Basilicata 464 nuovi casi e 2 decessi



Sono stati processati 2.494 tamponi molecolari, di cui 464 (e tra questi 429 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata si sono registrate 29 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata. Nella giornata di ieri sono decedute due persone: una residente a Lagonegro ricoverata all'ospedale San Carlo di Potenza e una residente a Bernalda ricoverata presso il Madonna delle Grazie di Matera.In totale sono 51 le persone ricoverate: 24 nell'ospedale San Carlo di Potenza; 27 nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, delle quali una ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid.