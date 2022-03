Coronavirus oggi. In Italia altri 81.811 casi (+2,39% da settimana scorsa) e 182 vittime

Diminuiscono rispetto ad ieri i pazienti Covid-19 ricoverati: 4 (uno in meno) vengono assistiti in terapia intensiva e 61 (sette in meno) nei normali reparti ospedalieri. Altri 32 pazienti (dato aggiornato al 21 marzo) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate e 10 (cinque in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.228 (226 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 528, per un totale di 195.678.

In Veneto 8.337 nuovi contagi in Veneto, 10 morti

Sono 8.337 i nuovi contagi oggi in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero (ieri erano 6.287). Si registrano altri 10 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.444.562, mentre gli attualmente positivi sono 73.374. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14 mila (14.087).

Negli ospedali veneti sono ricoverate 478 persone in area medica (ieri erano 468) e 24 in terapia intensiva (ieri erano 27). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 106. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.297 dosi di vaccino.



In Toscana 5.466 nuovi casi e tasso positivi al 15,22%



I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.446 su 35.774 test di cui 8.442 tamponi molecolari e 27.332 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,22% (62,1% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.



Marche, incidenza torna in lieve calo, 2.821 casi in 24 ore



Dopo una decina di giorni in costante rialzo, ha segnato un calo, nell’ultima giornata, l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti nelle Marche: in 24ore sono 2.821 i contagi rilevati e l’incidenza è diminuita lievemente da 1.191,62 a 1.187.09. Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale. In crescita la percentuale di positivi tra i tamponi diagnostici (45,2% su 6.240); in tutto eseguiti 8.128 test tra cui 1.888 tamponi del percorso guariti. I sintomatici sono 512; i casi comprendono 811 contatti stretti di positivi, 731 contatti domestici, 38 in setting scolastico/formativo, 5 in ambiente di vita/socialità, 4 in setting lavorativo, uno ciascuno in setting sanitario e assistenziale.