Coronavirus oggi. In Italia altri 88.173 casi (-11,34% da settimana scorsa) e 194 morti

Toscana supera il milione di contagi, altri 28 morti

Superato in Toscana il milione di contagi dall’inizio dell’epidemia. Oggi si contano 5.974 nuovi casi, età media 43 anni, che portano il totale dei contagiati a quota 1.005.371. Si registrano altri 28 decessi: 17 uomini e 11 donne con un’età media di 84,5 anni. Salgono così a 9.574 i morti a causa dell’epidemia. Sempre in crescita i ricoveri, che oggi sono 954 (20 in più rispetto a ieri, 46 dei quali in terapia intensiva (+3). I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 945.869 (94,1% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono 49.928.

Oggi sono stati eseguiti 7.090 tamponi molecolari e 32.225 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,2% è risultato positivo. Sono invece 8.554 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,8% è risultato positivo. Dei 5.974 nuovi positivi odierni il 19% ha meno di 20 anni, il 18% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, e il 6% ha 80 anni o più. A livello territoriale Firenze registra 1.360 casi in più, Prato 332, Pistoia 432, Massa e Carrara 382, Lucca 692, Pisa 712, Livorno 589, Arezzo 635, Siena 472, e Grosseto 368 in più.

Complessivamente, 48.974 persone (+1.101) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Relativamente alla provincia di residenza, le 28 persone decedute sono: 10 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 4 a Livorno, 2 fuori Toscana.

Oggi in Sardegna 2.631 nuovi contagi e 3 morti



In Sardegna si registrano oggi 2.631 ulteriori casi confermati di positività (di cui 2360 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14936 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23 ( -2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 330 ( +2 ). Sono 30084 i casi di isolamento domiciliare (-435). Si registrano 3 decessi: due donne di 68 e 98 anni, residenti nella provincia di Nuoro, e una donna di 84 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

In Friuli Venezia Giulia 1.562 positivi e 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.052 tamponi molecolari sono stati rilevati 310 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,14 per cento. Sono inoltre 10.442 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.252 casi (11,99%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 143. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.