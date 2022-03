Coronavirus oggi. In Italia altri 96.365 casi (+13% da settimana scorsa) e 197 vittime

Continua a crescere l’incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti, che ora è di 830 (più 18 rispetto ad ieri), al livello più alto dal 23 febbraio scorso. Cresce anche il numero degli attualmente positivi che sono 6.671 (871 in più). Sono sempre 5 i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano quelli in area medica: sono 72, dodici in più rispetto ad ieri. Altri 32 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (uno in più rispetto al 14 marzo) e 15 (uno in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Aumentano di più di 900 le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 7.140. I guariti sono 378 per un totale di 194.301.

In Veneto nuova impennata casi, +8.355 e 17 vittime

Nuova impennata di casi in Veneto nelle ultime 24 ore, con 8.355 nuovi contagi, che portano il totale da inizio pandemia a 1.429.938. Si tratta di un dato che rispecchia - in aumento - l’andamento di martedì scorso (oltre 7.000 casi), ma conferma l’aumento della curva dei contagi in corso. Il bollettino regionale segnala 17 decessi, con il totale a 14.062.

In rialzo anche gli attuali positivi, 68.136 (+1.835). Negli ospedali sono risaliti (+27) i ricoveri in area medica, che sono 743, mentre scendono a 53 (-4) quelli in terapia intensiva. A rilento la campagna vaccinale, con 3.081 somministrazioni effettuate ieri, di cui 2.648 sono terze dosi. La copertura con il richiamo riguarda l’88,5% della popolazione, e la terza dose è ferma al 72,7%; nella fascia pediatrica il ciclo completo è stato effettuato per il 30,1%.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Nelle Marche 3.513 nuovi positivi, 517 sintomatici



Sono 3.513 i positivi registrati oggi nelle Marche, a fronte di 9.953 tamponi eseguiti, di cui 7.968 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività si attesta a 44,1%, mentre si ha ancora un incremento dell’incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti, pari a 1.178,82 (ieri 1.162,71). Lo annuncia il servizio sanitario regionale. Il quale comunica che la macro classe di età centrale compresa tra i 25 e 59 anni rappresenta circa la metà dei casi positivi. Tra i contagi odierni, ci sono 517 persone con sintomi. I casi comprendono 1.065 contatti stretti di positivi, 981 contatti domestici, 51 contagi in ambito scolastico/formativo, 11 in ambiente di vita/socialità, 4 in setting lavorativo, 4 in ambito assistenziale e 3 in ambito sanitario; per 863 positivi è in corso l’approfondimento epidemiologico, mentre 14 sono i casi extra regione.

In Toscana 6.778 nuovi casi, tasso positivi 15,94%

I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.778 su 42.520 test di cui 8.140 tamponi molecolari e 34.380 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,94% (67,1% sulle prime diagnosi)”. Lo scrive su Telegram il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Nel post aggiunge che i vaccini attualmente somministrati sono 8.777.981 di cui 2.336.722 dosi booster.