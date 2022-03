Coronavirus, oggi in Italia altri 99.457 casi (+3,20% da settimana scorsa) e 177 vittime

In Sardegna 2.951 nuovi positivi e 10 decessi



In Sardegna si registrano oggi 2.951 ulteriori casi confermati di positività. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16.937 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 23, due in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 325, tre in più di ieri. 30.541 sono i casi di isolamento domiciliare, 369 in più rispetto a ieri. Si registrano 10 decessi: una donna di 85 anni e quattro uomini di 73, 81, 88 e 91, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 93 anni e un uomo di 78, residenti nella provincia del Sud Sardegna, due donne di 95 e 98 anni e un uomo di 95, residenti nella provincia di Oristano.



In Abruzzo 3.171 contagi e 806 guariti



Sono 3171 (di età compresa tra 1 mese e 100 anni) i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 310.256. Dei positivi odierni, 2585 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 86enne della provincia di Teramo e di un 95enne della provincia dell'Aquila, mentre un caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3083. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 268.984 dimessi/guariti (+806 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 38189 (+2358 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 5325 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. Sono 285 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 16 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 37888 (+2359 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel Lazio 10 morti e 11.430 casi, la metà a Roma



Oggi nel Lazio su 12.927 tamponi molecolari e 66.325 tamponi antigenici per un totale di 79.252 tamponi, si registrano 11.430 nuovi casi positivi (+7.012), sono 10 i decessi (+1), 1.200 i ricoverati (+42), 79 le terapie intensive (+5) e +9.526 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,4%. I casi a Roma città sono a quota 5.222.